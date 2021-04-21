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СрочноПутин выступает с посланием Федеральному собранию

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Кому дадут денег? Трансляция послания Путина Федеральному собранию

Следим за заявлениями президента в режиме онлайн

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Владимир Путин сегодня выступает с посланием Федеральному собранию, в котором подводит итоги прошлого года и расставляет приоритеты во внутренней и внешней политике России на ближайшее время. Темы послания не анонсировались. Мы ведем трансляцию из центрального зала «Манежа», где послушать президента собрались депутаты, сенаторы, губернаторы и другие официальные лица государства.

Мария Захарова

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— Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность. Эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать, — говорит Путен. Зал снова аплодирует.

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Мария Захарова

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— Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, хосписов, — говорит Путин. — Хочется сказать им спасибо еще раз. Искреннее спасибо учителям школ. Вы сделали все возможное, чтобы ученики получали знания и сдавали экзамены.

Далее Путин говорит об учреждениях культуры, которые почти весь прошлый год тоже работали в онлайне.

— Мы вместе поставили мощный заслон эпидении, — резюмирует Путин.

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Мария Захарова

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Путин вспоминает, как приехал в Коммунарку. Говорит, что сегодня в этом зале врачи, сотрудники скорой помощи. Он говорит им спасибо, зал снова аплодирует.

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Мария Захарова

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Путин начинает речь со слов о пандемии:

— Многие больницы были переполнены, сообщали о нехватке кислорода в том числе в реанимации, аппараты ИВЛ распределялись буквально поштучно. Эпидемия наступала. Но наряду с тревогой у меня лично была уверенность в том, что мы преодолеем испытания. Граждане, общество и государство сплотились и действовали на опережение. Более чем в 5 раз до 280 тысяч увеличили число коек в стационарах. За кратким перечислением мер огромный труд людей во всех регионах России.

Зал аплодирует.

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Мария Захарова

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— Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, граждане России! Сегодняшнее послание будет посвящено нашим внутренним вопросам — здравоохранению, внутренней политике, несколько слов нужно будет сказать по внешним делам и вопросам безопасности, — приветствует Путин.

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Мария Захарова

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Владимир Путин выходит к парламенту.

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Мария Захарова

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Гости потихоньку рассаживаются по местам.

На фото — глава Минпромторга Денис Мантуров

На фото — глава Минпромторга Денис Мантуров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Мария Захарова

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В зал стали запускать слушателей послания.

Слушателям, похоже, не до социальной дистанции

Слушателям, похоже, не до социальной дистанции

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Мария Захарова

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Еще немного цифр: нынешнее послание станет 27-м в новейшей истории страны и 17-м — для Путина. Борис Ельцин выступал с обращениями к парламенту шесть раз, Дмитрий Медведев — четыре.

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Мария Захарова

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ВЦИОМ посчитал, что за посланием Путина будут следить 87% россиян.

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Мария Захарова

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До начала оглашения послания парламенту осталось полчаса.

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Мария Захарова

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Кстати, прошлогоднее послание во многом стало сенсационным, ведь на нем Путин

  • Объявил о голосовании за новую Конституцию;
  • Разрешил получать маткапитал и на первого ребенка;
  • Учредил пособия на детей от трех до семи лет;
  • Постановил доплачивать классным руководителям по 5000 рублей;
  • Пообещал кормить горячими обедами всех учеников младших школ;
  • Под вечер отправил в отставку правительство.

Интересно, что будет в этом году.

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Мария Захарова

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В прошлом году трансляция послания была ну очень масштабной: постарался ОНФ. В Нижнем Новгороде Путина смотрели на стадионе, построенном к мундиалю, в Астрахани — в большом зале филармонии. Были площадки на Эльбрусе и МКС. А в Челябинске экран с президентом установили прямо напротив метеорита, упавшего в 2013 году.

Трансляция послания Федеральному собранию в челябинском музее, где хранится метеорит

Трансляция послания Федеральному собранию в челябинском музее, где хранится метеорит

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Мария Захарова

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Сколько продлится послание — никто не знает. Федеральные каналы заложили на мероприятие час эфирного времени.

Рекордным было обращение в 2018 году: тогда президент читал свою речь почти два часа. А самые короткие послания были в 2004 и 2005 годах — по 48 минут.

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Мария Захарова

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Два дня назад Путин провел совещание по подготовке к посланию и сам обозначил некоторые вопросы. Важными направлениями выступления он называл социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. А 15 апреля президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы.

На другом мероприятии глава государства поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Совещание 19 апреля проходило в онлайне

Совещание 19 апреля проходило в онлайне

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Мария Захарова

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Темы послания традиционно держатся в секрете, но ранее сообщалось, что обращение будет «постковидным» — о выходе из кризиса и мерах поддержки населения и бизнеса. Надеемся, что не останутся без внимания грядущие выборы в Госдуму и прошедшие акции протеста.

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Мария Захарова

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Можно сказать, что с начала пандемии — это первое официальное мероприятие таких масштабов с участием президента. На церемонию традиционно приглашаются около тысячи гостей. Это депутаты Госдумы, сенаторы, министры, представители администрации президента, главы Генпрокуратуры, судов, Счетной и Общественной палат, а также главы основных конфессий и пресса.

Журналистов предупреждали, что на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Со всех гостей также требуют три отрицательных ПЦР-теста.

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Мария Захарова

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Привет, друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Обращение Владимира Путина начнется через час, пока же члены Федерального собрания собираются в Центральном выставочном зале «Манеж».

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Владимир ПутинФедеральное собраниепослание президента
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