Кому дадут денег? Трансляция послания Путина Федеральному собранию

— Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, хосписов, — говорит Путин. — Хочется сказать им спасибо еще раз. Искреннее спасибо учителям школ. Вы сделали все возможное, чтобы ученики получали знания и сдавали экзамены.

Далее Путин говорит об учреждениях культуры, которые почти весь прошлый год тоже работали в онлайне.

— Мы вместе поставили мощный заслон эпидении, — резюмирует Путин.