Алексея Навального этапировали из СИЗО

Алексея Навального этапировали из следственного изолятора. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев. До сегодняшнего дня оппозиционер находился в СИЗО-1 ФСИН России. В какую колонию он направлен, пока неизвестно.
По делу «Ив Роше» в начале февраля Навального приговорили к реальному сроку. Суд дал 3,5 года, за минусом времени под домашним арестом и в СИЗО оппозиционеру останется провести в колонии 2,5 года. Апелляцию защиты по этому делу суд отклонил. Также недавно состоялся суд над политиком по другому делу — за клевету в адрес ветерана Игната Артеменко политик заплатит штраф 850 тысяч рублей. Гособвинение требовало на сто тысяч больше.