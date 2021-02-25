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Алексея Навального этапировали из СИЗО

Об этом сообщил его адвокат

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В какое исправительное учреждение отправили оппозиционера, пока неизвестно

В какое исправительное учреждение отправили оппозиционера, пока неизвестно

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Алексея Навального этапировали из следственного изолятора. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев. До сегодняшнего дня оппозиционер находился в СИЗО-1 ФСИН России. В какую колонию он направлен, пока неизвестно.

По делу «Ив Роше» в начале февраля Навального приговорили к реальному сроку. Суд дал 3,5 года, за минусом времени под домашним арестом и в СИЗО оппозиционеру останется провести в колонии 2,5 года. Апелляцию защиты по этому делу суд отклонил. Также недавно состоялся суд над политиком по другому делу — за клевету в адрес ветерана Игната Артеменко политик заплатит штраф 850 тысяч рублей. Гособвинение требовало на сто тысяч больше.

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Алексей НавальныйФСИН
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