Навального приговорили к штрафу за клевету на ветерана

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному. За клевету в адрес ветерана Игната Артеменко политик заплатит штраф 850 тысяч рублей — гособвинение требовало на сто тысяч больше. Зачитывая приговор, судья отметила, Навальный достоверно знал, что распространенные им сведения носят ложный характер и порочат репутацию. Также судья удовлетворила ходатайство гособвинителя и отправила в СКР материалы для проверки возможного оскорбления судьи и прокурора.



Наказание суммируется с приговором по делу «Ив Роше», в начале февраля Навального приговорили к реальному сроку. Суд дал 3,5 года, за минусом времени под домашним арестом и в СИЗО оппозиционеру останется провести в колонии 2,5 года. Апелляцию защиты по этому делу суд сегодня отклонил, Навального могут этапировать в колонию в ближайшее время.

