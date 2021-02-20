Навального приговорили к штрафу за клевету на ветерана

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному. За клевету в адрес ветерана Игната Артеменко политик заплатит штраф 850 тысяч рублей — гособвинение требовало на сто тысяч больше. Зачитывая приговор, судья отметила, Навальный достоверно знал, что распространенные им сведения носят ложный характер и порочат репутацию. Также судья удовлетворила ходатайство гособвинителя и отправила в СКР материалы для проверки возможного оскорбления судьи и прокурора.
Наказание суммируется с приговором по делу «Ив Роше», в начале февраля Навального приговорили к реальному сроку. Суд дал 3,5 года, за минусом времени под домашним арестом и в СИЗО оппозиционеру останется провести в колонии 2,5 года. Апелляцию защиты по этому делу суд сегодня отклонил, Навального могут этапировать в колонию в ближайшее время.
Ролик с участием ветерана Игната Артеменко, хоккеиста Вячеслава Фетисова, дизайнера Артемия Лебедева, актеров Василия Ланового и Ивана Охлобыстина и других вышел на телеканале RT 2 июня. Комментируя видео, Навальный назвал снимавшихся в ролике людей «продажными холуями». По мнению следствия, таким образом он «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». При этом потерпевшим по делу признан только ветеран.
Адвокаты Навального настаивали, что в его словах не было клеветы — была лишь оценка людей, снявшихся в ролике. Они требовали оправдать подсудимого.
Недавно ЕСПЧ выступил с требованием освободить Алексея Навального. Российские власти назвали решение Европейского суда необоснованным и попросили его пересмотреть.