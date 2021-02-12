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Мишустин снял с должности главу Пенсионного фонда РФ

Максиму Топилину уже нашли замену

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Топилин возглавил ПФР после рокировки правительства в начале прошлого года

Топилин возглавил ПФР после рокировки правительства в начале прошлого года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии с должности главы ПФР Максима Топилина. В документе говорится, что новым руководителем фонда становится Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования.

Имя нового главы ФСС будет сообщено дополнительно.

О том, что Топилин покинет ПФР, федеральные СМИ писали накануне. В качестве причин отставки Топилина указывалось, что он — неподходящая фигура для грядущего объединения социальных внебюджетных фондов.

Максим Топилин с 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства, Топилин несколько дней исполнял обязанности министра, однако вместо него главой Минтруда стал Антон Котяков. 22 января 2020 года Мишустин назначил Топилина главой ПФР.

Андрей Кигим до возглавления ФСС дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

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Максим ТопилинМихаил МишустинПФРПенсионный фондФСС
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