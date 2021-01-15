Это точно министр? Отличи главных людей страны от остальных

Год назад 15 января ничего не предвещало глобальных событий и перемен. Мы делали свои дела, знали, что днем президент обратится с посланием к Федеральному собранию, а потом как закрутилось... Сначала Путин объявил, что меняет Конституцию, затем российское правительство ушло в отставку полным составом. Замену Дмитрию Медведеву нашли тем же вечером — им оказался бывший налоговик Михаил Мишустин. А новую команду он представил уже через пару дней.
Итоги работы кабмина мы подведем чуть позже, а пока предлагаем пройти этот тест — вглядитесь в эти лица и попробуйте узнать в них своих министров.