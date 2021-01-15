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Это точно министр? Отличи главных людей страны от остальных

Спорим, что за год вы не запомнили лица людей, которые управляют Россией?

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Это тест на память, если угодно

Это тест на память, если угодно

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Год назад 15 января ничего не предвещало глобальных событий и перемен. Мы делали свои дела, знали, что днем президент обратится с посланием к Федеральному собранию, а потом как закрутилось... Сначала Путин объявил, что меняет Конституцию, затем российское правительство ушло в отставку полным составом. Замену Дмитрию Медведеву нашли тем же вечером — им оказался бывший налоговик Михаил Мишустин. А новую команду он представил уже через пару дней.

Итоги работы кабмина мы подведем чуть позже, а пока предлагаем пройти этот тест — вглядитесь в эти лица и попробуйте узнать в них своих министров.

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Михаил МишустинПравительство РФновые министрытест
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