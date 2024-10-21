Сибирячку уволили с завода, после работы на котором она начала задыхаться

Искитимский завод «Термолэнд» уволил Юлию Пантюхову — сотрудницу ОТК, которая получила серьезные проблемы с легкими после работы с сэндвич-панелями. Копия документа об увольнении есть в распоряжении редакции. Женщина около шести лет мучилась от одышки и аллергии, а в этом году дважды лежала в стационаре. Женщине установили гиперчувствительный пневмонит. В итоге профпатолог сделал заключение, что хроническое заболевание она могла получить на работе. На заводе ей предложили работать вместо контролера дворником, а потом и вовсе уволили.
«Увольнение считаем незаконным»
Корреспондент НГС внимательно изучила предоставленные Юлией медицинские документы, а также ответы от работодателя, в том числе и приказ об увольнении. Более подробно историю конфликта можно узнать в отдельной статье.
Работодатель предоставил Роспотребнадзору карту спецоценки условий труда старшего контролера ОТК, где был указан класс 2, что относится к допустимым условиям труда. Факторы какой-либо вредности отсутствовали — ни вредных веществ, ни пыли, ни даже превышения шума найти экспертам не удалось.
Врач на полгода выдал ограничение, что с пылью, ватой и клеем Юлия работать не может. Завод ее отстранил и предложил работу дворником. Медкомиссия постановила, что для работы на улице Юлия не подходит.
— Увольнение считаем незаконным. В карте вредности нет. Тогда какие основания были отстранять от работы, если вы говорите, что у вас на рабочем месте у контролера только компьютер, и она ничем вредным не дышит? Как тогда контролер оценивает качество, совсем не контактируя с клеем и минеральной ватой? И тут же пишут, что из должностей, которые не контактируют с клеем и минеральной ватой, предлагают только должность подсобного рабочего. То есть все-таки старший контролер с ними контактирует? — подчеркивает Евгений Павлов, указывая на нестыковки в документах. — Они должны были переделать карту спецоценки и установить вредность или допустить Юлию до работы.
В уведомлении об увольнении говорится, что «Термолэнд» не может допустить Юлию работать контролером, а также дать ей единственную свободную должность подсобного рабочего. Опять же по состоянию здоровья. Юлия с приказом ознакомилась, но не согласилась.
Сейчас она с юристом готовится обращаться в суд. Также ведется работа с прокуратурой, которая проводит свою проверку. Женщина сейчас лечится гормонами и пытается стабилизировать своей состояние.
«Вопиющий факт»
Ранее директор по производству завода «Термолэнд» Евгений Таланик отвечал на претензии женщины. Он заявил, что не понимает, чего именно добивается сибирячка. И подчеркнул, что предложить может ей только одну должность — подсобного рабочего.
В день беседы журналистки НГС с Талаником на личный номер Юлия получила сообщения с угрозами вовлечь в конфликт детей. Она объяснила, что они поступили от одного из начальников. Женщина не придала им особого значения, хотя призналась, что сначала ей было неприятно, и попросила НГС не связываться с автором угроз. Скриншот сообщений имеются в распоряжении редакции в полном виде.
На заводе «Термолэнд» ответили, что компания к угрозам отношения не имеет, а руководство не давало подобных указаний сотрудникам.
— Вместе с тем, «Термолэнд» считает направление подобных сообщений вопиющим фактом, — подчеркнули на заводе.
Всю историю конфликта вы можете прочитать в статье.
Компания «Термолэнд» производит сэндвич-панели с минеральным утеплителем, системы утепления фасадов и быстровозводимые здания с 2006 года. Сейчас она входит в ГК «Регион Трейд». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и директор — Владимир Белый, известный в области предприниматель. В группе компаний есть предприятия, связанные со строительством, а также оптовой торговлей сахаром. За 2023 год выручка только «Термолэнда» составила 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 58,5 миллиона.