НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

с-в.

 752мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Сибирячка серьезно заболела после работы на заводе

Нашли маньяка через 15 лет
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Депутаты против тарологов
Недоступная госипотека
Как не заболеть циститом
Новости в Telegram
Здоровье проблема «В легких теперь вата»: сибирячка серьезно заболела после работы на заводе — вместо компенсации она получила угрозы опекой

«В легких теперь вата»: сибирячка серьезно заболела после работы на заводе — вместо компенсации она получила угрозы опекой

Жительница Искитима получила повреждения легких после работы со стекловатой

4 929
39 комментариев

Юлия сейчас борется за свое здоровье. Ей до сих пор тяжело дышать, и есть побочные эффекты от тяжелых гормонов

Юлия Пантюхова около шести лет мучилась от одышки и аллергии, не понимая, откуда они могли взяться. Весной этого года ситуация со здоровьем стала настолько тяжелой, что ей пришлось дважды лежать в стационарах больниц, где врачи боролись за ее легкие. В итоге профпатолог сделал заключение, что хроническое заболевание она могла получить на работе: Юлия — старший контролер ОТК на производстве сэндвич-панелей, где используются клей и стекловата. После этого у Юлии начались серьезные проблемы на работе. От должности ее отстранили без сохранения зарплаты, предложили работу дворником и из «добрых побуждений» отправляют на медкомиссии. После того как конфликт стал выходить в публичную плоскость, женщине стали угрожать опекой. В ситуации разбиралась журналистка НГС Александра Бруня.

«Мне стало не хватать воздуха»

Юлии Пантюховой 38 лет, из них шесть она проработала в отделе ОТК на известном искитимском предприятии. «Термолэнд» делает сэндвич-панели почти 20 лет. Если говорить простым языком, то для этого требуется металл, клей и минеральная вата. С помощью специального оборудования всё это склеивается и прокатывается — получается панель. Производство очень ответственное: как объяснила Юлия, пара миллиметров расхождения — и продукция отправляется в брак.

Компания «Термолэнд» производит сэндвич-панели с минеральным утеплителем, системы утепления фасадов и быстровозводимые здания с 2006 года. Сейчас она входит в ГК «Регион Трейд». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и директор — Владимир Белый, известный в области предприниматель. В группе компаний есть предприятия, связанные со строительством, а также оптовой торговлей сахаром. За 2023 год выручка только «Термолэнда» составила 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 58,5 миллиона.

На предприятие женщина пришла работать в 2012 году и долгое время работала кладовщиком. В 2018 году она стала контролером и вышла в цех. И тогда же начала замечать проблемы со здоровьем.

— Принимала стекловату, металл, клей, проверяла, чтобы всё было в порядке с ними. Потом они отправлялись в цех. Когда стала старшим контролером, то вышла проверять продукцию на всех этапах в цех, — объяснила Юлия. — Проверяла, как распыляется клей, угольником замеряла панель после пресса, ширину ковра, упаковку.

Работой Юлия дорожит. Женщина хочет только, чтобы она была для нее безопасной

Юлия не носила респиратор и подчеркнула, что их не выдавали, об обязанности их носки не говорили, расписываться за это не заставляли.

— У меня всё это время была аллергия: сопли появлялись, когда заходила в цех, или просто закладывало нос. Но я же не прям руками трогала минеральную вату, поэтому даже не думала, что это может быть из-за работы. Обращалась к врачам, они назначали таблетки от аллергии, — говорит женщина.

У сибирячки сахарный диабет, поэтому постоянную слабость и усталость она связывала с общим состоянием здоровья. Первый звоночек о том, что легкие не в порядке, прозвенел еще три года назад. На флюорографии нашли затемнение. Врачи, по словам Юлии, списали это на возможно перенесенный ковид.

Весной этого года на флюорографии опять нашли затемнения, ситуация усугубилась.

— Мне стало не хватать воздуха, — вспоминает Юлия. — Одышка была нарастающей. Задыхалась. Как объяснили врачи, легкие начали разрушаться. Выписали высокие дозы преднизолона, я с него как пьяная была. Сейчас поменьше доза уже.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Состояние женщины с весны этого года дважды вызывало опасение врачей до такой степени, что они забирали ее на лечение в стационар. Юлия каждые три месяца должна проходить КТ и продолжать пить гормональные препараты.

С очередного больничного женщину выписали 4 сентября со справкой и рекомендациями от врачебной комиссии (все документы, которые упоминаются в публикации, есть в распоряжении редакции).

— Исключить работу в сыром, прохладном помещении, контакты с токсическими веществами (стекловата, клей), с пылью и аллергенами сроком на шесть месяцев, — говорится в документе.

Она принесла все необходимые документы работодателю и попросила из-за проблем со здоровьем дать ей работу с учетом рекомендаций врачей. Юлию отстранили от должности старшего контролера без сохранения зарплаты, предложили работу дворником и отправили на медкомиссию.

Две справки в день

Юлии приходится проходить медкомиссию в четвертый раз

На должности старшего контролера зарплата Юлии выходила около 35 тысяч. Дворником она бы получала значительно меньше. Но даже на это женщина была согласна, хотя и понимает, что работа на улице ей по здоровью тоже не подходит. Такое же заключение сначала сделала и медкомиссия Искитимской городской больницы.

— Работая старшим контролером, я ни разу не проходила медкомиссию на свою должность, а тут отправили на подсобного рабочего, — удивилась Юлия. — Профпатолог сделала заключение, что я не годна — мне нельзя переохлаждаться. Я ушла с этой справкой, мне позвонили через некоторое время и сказали вернуться. И дали другое заключение: что я годна.

Женщина была вынуждена обратиться в частную клинику, где сказали, что она не годна для работы подсобным рабочим. Это заключение работодатель принимать не стал. И вот в четвертый раз Юлия направилась проходить медосмотр, теперь уже в Центр гигиены и профпатологии. Его результаты пока неизвестны.

— Я второй месяц без содержания, думаю, что добиваются, чтобы я уволилась. Знаю, что сейчас заставили [других] медкомиссии проходить и всех заставили в респираторах работать. Они за них расписываются, — отметила сибирячка.

Юлия призналась, что даже работа по дому дается ей с трудом — быстро нарастает одышка. Но говорит, что хотела бы вернуться на производство, лишь бы оно не вредило здоровью.

«Пришла с какими-то непонятными хотелками»

Юлия обратилась за защитой в прокуратуру. Ведомство уже начало свою проверку

Директор по производству завода «Термолэнд» Евгений Таланик в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что четких требований Юлия Пантюхова не выдвигает. И он не понимает, чего добивается женщина.

Представитель компании уверен, что выход у завода был только один: по справке отстранить женщину от работы без сохранения зарплаты. На предприятии была лишь одна вакансия, которую смогли предложить сотруднице, — подсобной рабочей, а если говорить по-простому, то дворником. Женщину отправили на медкомиссию.

— Из муниципальной клиники пришло два противоречивых ответа: и что можно, и что нельзя дворником работать. Мы ее отправили в Институт терапии, где она должна была пройти комиссию вчера (8 октября. — Прим. ред.). Более того, вчера к нам пришли с проверкой прокуратура и Роспотребнадзор, поэтому я бы вам рекомендовал до их заключения каких-то мер не предпринимать, — посоветовал корреспонденту НГС Евгений Таланик. — Знаете, очень интересная вещь, это выяснилось вчера: прокуратура сказала, что, например, на должность дворника она не попадает под обязательную медицинскую комиссию.

На вопрос, зачем тогда женщину отправили уже в который раз на комиссию к врачам, директор по производству ответил, что хотел убедиться, что ей можно работать — «из добрых побуждений» и за свой счет.

Всё это время, как согласился сам Евгений Таланик, Юлия могла работать и зарабатывать на новой должности, ведь в медкомиссии не было нужды. Но исправлять эту ошибку предприятие по собственной воле, по всей видимости, не намерено.

— Значит, прокуратура вынесет предписание. Я не знал, что это не попадает, это будет недоработка моих персональщиков. А вот по поводу компенсации к нашим юристам обратитесь, — ответил директор по производству. — Я хотел убедиться, что ей можно это делать, вот и всё. Я не считаю, что я не прав. Я ее не гнобил. Я ее знаю как, в принципе, работника нормального, пока она не пришла с какими-то непонятными хотелками, которые она даже не озвучила. Я по закону не знаю, что я должен сделать.

В тот же день ближе к 21:00 на личный номер Юлия получила сообщения с угрозами вовлечь в конфликт детей. Она объяснила, что они поступили от одного из начальников. Женщина не придала им особого значения, хотя призналась, что сначала ей было неприятно, и попросила НГС не связываться с автором угроз.

Такие сообщения поступили, по словам женщины, после разговора корреспондента НГС с директором по производству.

Странные документы

Корреспондент НГС внимательно изучила предоставленные Юлией медицинские документы, а также ответы от работодателя. Согласно им 12 июля этого года Роспотребнадзор сделал оценку условий труда Юлии Пантюховой из-за извещения от профпатолога клиники «Легион» с подозрением на профессиональное заболевание.

Работодатель предоставил Роспотребнадзору карту спецоценки условий труда, где был указан класс 2, что относится к допустимым условиям труда. Факторы какой-либо вредности отсутствовали — ни вредных веществ, ни пыли, ни даже превышения шума найти экспертам не удалось. На основе такой спецоценки «Термолэнд» вывел контролеров качества из списка сотрудников для прохождения обязательной медкомиссии еще в 2018 году. По документам вредности на их рабочих местах не было. 22 сентября 2023 года спецоценка была проведена повторно и подтвердила 2 класс.

После больничного в начале сентября, как было сказано выше, Юлия принесла справку от врача, что ей нельзя в течение полугода работать в прохладном, сыром помещении и контактировать с клеем и стекловатой. В итоге от работы старшим контролером женщину отстранили и предложили работать дворником. С 5 сентября она отстранена от работы без сохранения заработной платы и была направлена на прохождение медкомиссии.

От новой должности Юлия не отказалась

Евгений Павлов, юрист по трудовому праву, исходя из документов объяснил, что отстранение Юлии от работы старшим контролером было незаконным. По спецоценке — с клеем и стекловатой женщина не контактировала.

— В карте вредности нет. Тогда какие основания были отстранять от работы, если вы говорите, что у вас на рабочем месте у контролера только компьютер, и она ничем вредным не дышит? Как тогда контролер оценивает качество, совсем не контактируя с клеем и стекловатой? И тут же пишут, что из должностей, которые не контактируют с клеем и минеральной ватой, предлагают только должность подсобного рабочего. То есть все-таки старший контролер с ними контактирует? — подчеркивает Евгений Павлов, указывая на нестыковки в документах. — Старшим контролером ее не допускают, не подтверждая и не опровергая наличие факторов клея и ваты. В чем виновата сотрудница, что ее в итоге оставили без зарплаты?

Юрист уверен, что в этом случае работодатель должен был привести в порядок документы и доказать замерами, что при работе контролер совсем не имеет дело с клеем и стекловатой. А пока не убедился в безопасности, должен платить за простой.

То, что женщине предложили работу дворником, хотя ей также запрещено полгода работать в холодных условиях, Евгений Павлов считает ошибкой. Он объяснил, что работодатель, заведомо зная о проблемах со здоровьем, дает работнику условия, которые ему не подходят, оказывает, по его мнению, моральное давление.

— У женщины в легких стекловата, она задыхается. Теперь она на тяжелых гормонах, два раза в больнице лежала, и еще вот эти дополнительные нервы. Они там за выплаты трясутся, а наша первоочередная задача — получить статус льготника для Юлии. Если будет доказано профзаболевание, то ей смогут по льготе хотя бы лекарства выдавать, — подчеркнул Евгений Павлов.

Юлия надеется, что ситуацию можно решить без суда, но готова защищать себя и там

Юрист добавил, что они будут добиваться максимально объективной оценки происходящего, чтобы затем обращаться в суд за защитой прав сибирячки. Юлия написала жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что Искитимской межрайонной прокуратурой проводится проверка по обращению Юлии Пантюховой о нарушении ее трудовых прав в ООО «Термолэнд».

— Для участия в проверке в сфере охраны труда в ООО «Термолэнд» привлечен специалист Государственной инспекции труда Новосибирской области, для определения наличия вредных веществ на производстве привлечен специалист Роспотребнадзора, — ответили в прокуратуре Новосибирской области. — По результатам проверки будет дана оценка соблюдения трудовых прав работников Общества, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Редакция НГС отправила письменный запрос в «Термолэнд», так как во время разговора с директором по производству на часть вопросов так и не удалось получить ответы.

Трудовые конфликты иногда перерастают в серьезные протесты. Например, в середине сентября работники компании «Кузина» устроили штурм ее офиса из-за задержек зарплаты.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Ханна Намити
1 час
Вот они, реалии работодателей! Плевать они хотели на охрану труда и тем более на людей! А женщине нужно в трудовую инспекцию обращаться!
Урлулуууу
51 минута
Да,работодатели-это не люди,я очень часто это говорю. Есть нормальные,но это буквально единицы,которые еще не успели подняться(опуститься) до уровня-когда ты теряешь человечность. Вот и все.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,37

Mystaya,38

Lora,30

Илья,42

Светлана,37

Светлана,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление