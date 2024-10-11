«В легких теперь вата»: сибирячка серьезно заболела после работы на заводе — вместо компенсации она получила угрозы опекой

Юлия сейчас борется за свое здоровье. Ей до сих пор тяжело дышать, и есть побочные эффекты от тяжелых гормонов Источник: Юлия Пантюхова, Александр Ощепков / NGS.RU











Юлия Пантюхова около шести лет мучилась от одышки и аллергии, не понимая, откуда они могли взяться. Весной этого года ситуация со здоровьем стала настолько тяжелой, что ей пришлось дважды лежать в стационарах больниц, где врачи боролись за ее легкие. В итоге профпатолог сделал заключение, что хроническое заболевание она могла получить на работе: Юлия — старший контролер ОТК на производстве сэндвич-панелей, где используются клей и стекловата. После этого у Юлии начались серьезные проблемы на работе. От должности ее отстранили без сохранения зарплаты, предложили работу дворником и из «добрых побуждений» отправляют на медкомиссии. После того как конфликт стал выходить в публичную плоскость, женщине стали угрожать опекой. В ситуации разбиралась журналистка НГС Александра Бруня.

«Мне стало не хватать воздуха»

Юлии Пантюховой 38 лет, из них шесть она проработала в отделе ОТК на известном искитимском предприятии. «Термолэнд» делает сэндвич-панели почти 20 лет. Если говорить простым языком, то для этого требуется металл, клей и минеральная вата. С помощью специального оборудования всё это склеивается и прокатывается — получается панель. Производство очень ответственное: как объяснила Юлия, пара миллиметров расхождения — и продукция отправляется в брак.

Компания «Термолэнд» производит сэндвич-панели с минеральным утеплителем, системы утепления фасадов и быстровозводимые здания с 2006 года. Сейчас она входит в ГК «Регион Трейд». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и директор — Владимир Белый, известный в области предприниматель. В группе компаний есть предприятия, связанные со строительством, а также оптовой торговлей сахаром. За 2023 год выручка только «Термолэнда» составила 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 58,5 миллиона.

На предприятие женщина пришла работать в 2012 году и долгое время работала кладовщиком. В 2018 году она стала контролером и вышла в цех. И тогда же начала замечать проблемы со здоровьем.

— Принимала стекловату, металл, клей, проверяла, чтобы всё было в порядке с ними. Потом они отправлялись в цех. Когда стала старшим контролером, то вышла проверять продукцию на всех этапах в цех, — объяснила Юлия. — Проверяла, как распыляется клей, угольником замеряла панель после пресса, ширину ковра, упаковку.

Работой Юлия дорожит. Женщина хочет только, чтобы она была для нее безопасной Источник: Юлия Пантюхова











Юлия не носила респиратор и подчеркнула, что их не выдавали, об обязанности их носки не говорили, расписываться за это не заставляли.

— У меня всё это время была аллергия: сопли появлялись, когда заходила в цех, или просто закладывало нос. Но я же не прям руками трогала минеральную вату, поэтому даже не думала, что это может быть из-за работы. Обращалась к врачам, они назначали таблетки от аллергии, — говорит женщина.

У сибирячки сахарный диабет, поэтому постоянную слабость и усталость она связывала с общим состоянием здоровья. Первый звоночек о том, что легкие не в порядке, прозвенел еще три года назад. На флюорографии нашли затемнение. Врачи, по словам Юлии, списали это на возможно перенесенный ковид.

Весной этого года на флюорографии опять нашли затемнения, ситуация усугубилась.

— Мне стало не хватать воздуха, — вспоминает Юлия. — Одышка была нарастающей. Задыхалась. Как объяснили врачи, легкие начали разрушаться. Выписали высокие дозы преднизолона, я с него как пьяная была. Сейчас поменьше доза уже.

Состояние женщины с весны этого года дважды вызывало опасение врачей до такой степени, что они забирали ее на лечение в стационар. Юлия каждые три месяца должна проходить КТ и продолжать пить гормональные препараты.

С очередного больничного женщину выписали 4 сентября со справкой и рекомендациями от врачебной комиссии (все документы, которые упоминаются в публикации, есть в распоряжении редакции).

— Исключить работу в сыром, прохладном помещении, контакты с токсическими веществами (стекловата, клей), с пылью и аллергенами сроком на шесть месяцев, — говорится в документе.

Она принесла все необходимые документы работодателю и попросила из-за проблем со здоровьем дать ей работу с учетом рекомендаций врачей. Юлию отстранили от должности старшего контролера без сохранения зарплаты, предложили работу дворником и отправили на медкомиссию.

Две справки в день

Юлии приходится проходить медкомиссию в четвертый раз Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











На должности старшего контролера зарплата Юлии выходила около 35 тысяч. Дворником она бы получала значительно меньше. Но даже на это женщина была согласна, хотя и понимает, что работа на улице ей по здоровью тоже не подходит. Такое же заключение сначала сделала и медкомиссия Искитимской городской больницы.

— Работая старшим контролером, я ни разу не проходила медкомиссию на свою должность, а тут отправили на подсобного рабочего, — удивилась Юлия. — Профпатолог сделала заключение, что я не годна — мне нельзя переохлаждаться. Я ушла с этой справкой, мне позвонили через некоторое время и сказали вернуться. И дали другое заключение: что я годна.

Женщина была вынуждена обратиться в частную клинику, где сказали, что она не годна для работы подсобным рабочим. Это заключение работодатель принимать не стал. И вот в четвертый раз Юлия направилась проходить медосмотр, теперь уже в Центр гигиены и профпатологии. Его результаты пока неизвестны.

— Я второй месяц без содержания, думаю, что добиваются, чтобы я уволилась. Знаю, что сейчас заставили [других] медкомиссии проходить и всех заставили в респираторах работать. Они за них расписываются, — отметила сибирячка.

Юлия призналась, что даже работа по дому дается ей с трудом — быстро нарастает одышка. Но говорит, что хотела бы вернуться на производство, лишь бы оно не вредило здоровью.

«Пришла с какими-то непонятными хотелками»

Юлия обратилась за защитой в прокуратуру. Ведомство уже начало свою проверку Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Директор по производству завода «Термолэнд» Евгений Таланик в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что четких требований Юлия Пантюхова не выдвигает. И он не понимает, чего добивается женщина.

Представитель компании уверен, что выход у завода был только один: по справке отстранить женщину от работы без сохранения зарплаты. На предприятии была лишь одна вакансия, которую смогли предложить сотруднице, — подсобной рабочей, а если говорить по-простому, то дворником. Женщину отправили на медкомиссию.

— Из муниципальной клиники пришло два противоречивых ответа: и что можно, и что нельзя дворником работать. Мы ее отправили в Институт терапии, где она должна была пройти комиссию вчера (8 октября. — Прим. ред.). Более того, вчера к нам пришли с проверкой прокуратура и Роспотребнадзор, поэтому я бы вам рекомендовал до их заключения каких-то мер не предпринимать, — посоветовал корреспонденту НГС Евгений Таланик. — Знаете, очень интересная вещь, это выяснилось вчера: прокуратура сказала, что, например, на должность дворника она не попадает под обязательную медицинскую комиссию.

На вопрос, зачем тогда женщину отправили уже в который раз на комиссию к врачам, директор по производству ответил, что хотел убедиться, что ей можно работать — «из добрых побуждений» и за свой счет.

Всё это время, как согласился сам Евгений Таланик, Юлия могла работать и зарабатывать на новой должности, ведь в медкомиссии не было нужды. Но исправлять эту ошибку предприятие по собственной воле, по всей видимости, не намерено.

— Значит, прокуратура вынесет предписание. Я не знал, что это не попадает, это будет недоработка моих персональщиков. А вот по поводу компенсации к нашим юристам обратитесь, — ответил директор по производству. — Я хотел убедиться, что ей можно это делать, вот и всё. Я не считаю, что я не прав. Я ее не гнобил. Я ее знаю как, в принципе, работника нормального, пока она не пришла с какими-то непонятными хотелками, которые она даже не озвучила. Я по закону не знаю, что я должен сделать.

В тот же день ближе к 21:00 на личный номер Юлия получила сообщения с угрозами вовлечь в конфликт детей. Она объяснила, что они поступили от одного из начальников. Женщина не придала им особого значения, хотя призналась, что сначала ей было неприятно, и попросила НГС не связываться с автором угроз.

Такие сообщения поступили, по словам женщины, после разговора корреспондента НГС с директором по производству. Источник: Юлия Пантюхова











Странные документы

Корреспондент НГС внимательно изучила предоставленные Юлией медицинские документы, а также ответы от работодателя. Согласно им 12 июля этого года Роспотребнадзор сделал оценку условий труда Юлии Пантюховой из-за извещения от профпатолога клиники «Легион» с подозрением на профессиональное заболевание.

Работодатель предоставил Роспотребнадзору карту спецоценки условий труда, где был указан класс 2, что относится к допустимым условиям труда. Факторы какой-либо вредности отсутствовали — ни вредных веществ, ни пыли, ни даже превышения шума найти экспертам не удалось. На основе такой спецоценки «Термолэнд» вывел контролеров качества из списка сотрудников для прохождения обязательной медкомиссии еще в 2018 году. По документам вредности на их рабочих местах не было. 22 сентября 2023 года спецоценка была проведена повторно и подтвердила 2 класс.

После больничного в начале сентября, как было сказано выше, Юлия принесла справку от врача, что ей нельзя в течение полугода работать в прохладном, сыром помещении и контактировать с клеем и стекловатой. В итоге от работы старшим контролером женщину отстранили и предложили работать дворником. С 5 сентября она отстранена от работы без сохранения заработной платы и была направлена на прохождение медкомиссии.

От новой должности Юлия не отказалась Источник: Юлия Пантюхова











Евгений Павлов, юрист по трудовому праву, исходя из документов объяснил, что отстранение Юлии от работы старшим контролером было незаконным. По спецоценке — с клеем и стекловатой женщина не контактировала.

— В карте вредности нет. Тогда какие основания были отстранять от работы, если вы говорите, что у вас на рабочем месте у контролера только компьютер, и она ничем вредным не дышит? Как тогда контролер оценивает качество, совсем не контактируя с клеем и стекловатой? И тут же пишут, что из должностей, которые не контактируют с клеем и минеральной ватой, предлагают только должность подсобного рабочего. То есть все-таки старший контролер с ними контактирует? — подчеркивает Евгений Павлов, указывая на нестыковки в документах. — Старшим контролером ее не допускают, не подтверждая и не опровергая наличие факторов клея и ваты. В чем виновата сотрудница, что ее в итоге оставили без зарплаты?

Юрист уверен, что в этом случае работодатель должен был привести в порядок документы и доказать замерами, что при работе контролер совсем не имеет дело с клеем и стекловатой. А пока не убедился в безопасности, должен платить за простой.

То, что женщине предложили работу дворником, хотя ей также запрещено полгода работать в холодных условиях, Евгений Павлов считает ошибкой. Он объяснил, что работодатель, заведомо зная о проблемах со здоровьем, дает работнику условия, которые ему не подходят, оказывает, по его мнению, моральное давление.

— У женщины в легких стекловата, она задыхается. Теперь она на тяжелых гормонах, два раза в больнице лежала, и еще вот эти дополнительные нервы. Они там за выплаты трясутся, а наша первоочередная задача — получить статус льготника для Юлии. Если будет доказано профзаболевание, то ей смогут по льготе хотя бы лекарства выдавать, — подчеркнул Евгений Павлов.

Юлия надеется, что ситуацию можно решить без суда, но готова защищать себя и там Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юрист добавил, что они будут добиваться максимально объективной оценки происходящего, чтобы затем обращаться в суд за защитой прав сибирячки. Юлия написала жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что Искитимской межрайонной прокуратурой проводится проверка по обращению Юлии Пантюховой о нарушении ее трудовых прав в ООО «Термолэнд».

— Для участия в проверке в сфере охраны труда в ООО «Термолэнд» привлечен специалист Государственной инспекции труда Новосибирской области, для определения наличия вредных веществ на производстве привлечен специалист Роспотребнадзора, — ответили в прокуратуре Новосибирской области. — По результатам проверки будет дана оценка соблюдения трудовых прав работников Общества, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Редакция НГС отправила письменный запрос в «Термолэнд», так как во время разговора с директором по производству на часть вопросов так и не удалось получить ответы.