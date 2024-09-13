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Работа обзор 35% — симулянты: как новосибирцы притворяются, чтобы не ходить на работу — популярные «отмазки»

35% — симулянты: как новосибирцы притворяются, чтобы не ходить на работу — популярные «отмазки»

Как показало исследование, каждый третий опрошенный симулирует болезнь, чтобы не работать

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24 комментария

Многие новосибирцы любят преувеличивать симптомы болезни в глазах начальства и коллег

35% новосибирцев хоть раз в жизни обманывали коллег или руководство, и симулировали болезнь, чтобы не ходить на работу. Чаще всего сибиряки притворяются простывшими. Такие данные получили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру и Скандинавского Центра Здоровья. Исследование проводили в августе 2024 года среди 1 730 работников из России старше 18 лет, в том числе из Новосибирска.

— Чаще всего новосибирцы говорят начальству и коллегам, что подхватили простуду (86%), отравились (29%), заболели ОРВИ (14%), у них поднялось или упало давление (14%). Часть жалуется на мигрень и головную боль (29%). В основном новосибирцы преподносят существующие симптомы в худшем свете, чтобы наверняка получить отгул. 43% опрошенных добавляли к существующему у них заболеванию новые проявления, — отметили аналитики.

Также новосибирцы признались, почему порой вынуждены притворяться больными. 57% устали от напряженной работы и им хочется немного отдохнуть. 43% считают важным успеть выполнить какие-то дела, которые нельзя поручить кому-то другому. У 14% — строгое начальство, которое не дает брать отгулы без уважительной причины. Чтобы поработать из дома, 14% опрошенных придумывают болезни. При ответах на эти вопросы горожане выбирали несколько вариантов ответа.

А еще есть новосибирцы, которые притворяются больными, чтобы сходить в отпуск. Например, если начальник запрещает уйти в отпуск на несколько дней (43%). 29% опрошенных понимают, что руководитель не отпустит их отдыхать из-за высокой нагрузки. Почти половина не хочет терять деньги из-за отдыха за свой счет.

Большинство новосибирцев, притворяясь больными, продолжали работать из дома (57%). 43% уходили на больничный. 14% уезжали в другой город и продолжали работать. Половина новосибирцев берет отгул на лечение сроком на 2-3 дня, четверть — на день.

Что интересно, около 50% новосибирцев не бояться, что руководство узнает о лжи, а 43% стараются врать меньше. 14% отметили: они бояться, что их уличат в обмане, но все равно продолжают придумывать недомогания.

14% новосибирцев сталкивались с тем, что руководство или коллеги узнавали о лжи. В большинстве случаев таких работников наказывали дисциплинарными взысканиями, также ложь портила отношения в коллективе (по 29%).

Ранее НГС писал о том, что больше половины новосибирцев готовы поменять работу осенью. Они считают это время года самым подходящим для перемен в карьере.

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Комментарии
25
ЧубураЖко
13 сентября 2024, 13:24
А работодатели - читай буржуи свои холопов не обманывают? Прикарманивая львиную долю прибавочного продукта и заставляя вкалывать сверхурочно и во время болезни? Сбере вон сразу на приёмке заявляет - больничные у нас не приветствуются. Грефу на новую яхту кто зарабатывать будет? Сам что ли?
Лучший друг
13 сентября 2024, 14:00
"около 50% новосибирцев не бояться" - русский язык учите )))) ться-тся
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