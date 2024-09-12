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Работа Новосибирцы готовы поменять работу осенью — результаты опроса

Новосибирцы готовы поменять работу осенью — результаты опроса

Осень они считают самым подходящим временем для перемен в карьере

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40% опрошенных последний раз меняли работу больше трех лет назад

В Новосибирске многие сотрудники готовы сменить работу осенью. Они считают, что это самое подходящее время для перемен в карьере. Такие выводы сделали аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру».

— 60% сотрудников положительно оценивают шансы устроиться на новую работу осенью, потому что уверены — это наилучшее время для этого, и уже есть выбор предложений от работодателей. 22% сотрудников отмечают, что пока выбора особого не заметили, но надеются, что много вакансий появится в середине весны, — отметили эксперты «Зарплаты.ру».

Еще 11% сотрудников уверены, что могут найти работу в любое время года. 7% работников думают, что на рынке труда есть в основном предложения для определенных дефицитных профессий, и поэтому у них не получится устроиться на новую работу этой осенью,

В основном новосибирцы ищут работу через сервисы (84%), гораздо реже им помогают родственники и знакомые (8%). Работу также находят в тематических каналах и группах в соцсетях (5%), а 3% респондентов рассылают резюме в крупные компании.

40% опрошенных последний раз меняли работу больше трех лет назад, больше трети (32%) — три года назад, два года назад — 12%, год назад — 16%.

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Новосибирцы считают, что в ближайшее время будет проще всего найти вакансию в сфере услуг, в продажах и розничной торговле, в промышленности, в общепите, строительстве и недвижимости, а также рабочим. Сложнее всего, по мнению опрошенных, найти работу в юриспруденции, бухгалтерии и банковской сфере, энергетике, добыче сырья, ИТ, маркетинге, рекламе, PR, сфере искусства.

Опрос проводили с 20 августа по 10 сентября среди 1995 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, кому в Новосибирске готовы платить 180 тысяч. Специалисты проанализировали вакансии сентября.

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Комментарии
1
Гость
12 сентября 2024, 09:22
Медведьева! Меняй работу! Хочу видеть тебя на кассе в Ярче!
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