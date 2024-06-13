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Работа Помогла соседка. Педиатр из Бердска получил медицинский сертификат — ему отказывали 10 месяцев подряд

Помогла соседка. Педиатр из Бердска получил медицинский сертификат — ему отказывали 10 месяцев подряд

Максим Загорский так и не понял, в чем была его ошибка при подаче заявления на получение сертификата

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Стаж работы Максима Загорского педиатром — пять лет

Педиатр из Бердска Максим Загорский смог пройти периодическую аккредитацию на 11-ый месяц попыток. До этого ему отказывали выдать сертификат якобы из-за ошибок в заявке. О получении разрешения на работу педиатр рассказал НГС.

— Наконец-то! Десять месяцев вынужденного прогула завершены. Сертификат у меня, и я уже трудоустроился в одну из государственных больниц, — сообщил Загорский.

Врачи проходят периодическую аккредитацию раз в пять лет, получая на этот срок действующий медицинский сертификат, который дает право работать. Подавать заявку можно не чаще раза в месяц.

Срок действия сертификата Загорского кончился в мае 2023 года. Максим заключил договор на обучение с «Институтом переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения», успешно прошёл его, но его заявку на получение сертификата отклонили 10 раз подряд. Причиной отказа назывались ошибки в документах.

— Моя соседка работает в хирургическом отделении ЦГБ Бердска. Она помогает своим коллегам с подачей документов на получение сертификата, ну меня выручила. По сформированным ею заявкам дважды приходил отказ, но на третий раз все получилось. Я так и не понял, в чем собственно была проблема, она тоже не поняла, — отметил Загорский.

Каждый отказ фиксировался в личном кабинете врача

В мае мы рассказали о том, что жители Бердска жалуются на нехватку фельдшеров и врачей узких специальностей в городской больнице. К примеру, недавно из медучреждения ушли неврологи. Кадровый голод подтверждает и статистика в целом по региону: на рынке труда в Новосибирской области наблюдается колоссальный запрос на высший медперсонал, фармацевтов и медсестер.

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