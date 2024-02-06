«Полгода сижу без работы»: педиатру из Новосибирска не выдают сертификат после обучения — он не может понять, что не так

По словам Загорского, за обучение он заплатил 19 000 рублей, в договоре, который он заключил с институтом, речь идёт лишь об услугах образования.



— По устной договоренности, институт обязался подавать от моего имени заявку после успешного курса обучения. С августа ежемесячно моя заявка направляется на рассмотрение в Федеральный аккредитационный центр (Москва) и в региональный минздрав, но каждый раз по ней приходит отказ, — сетует Загорский.



Из переписки врача с представителями института (есть в распоряжении НГС) следует, что они сами не понимают, почему федеральный центр и региональная комиссия отказывается принять заявку Загорского. В самом институте повышения квалификации считают, что сделали со своей стороны «больше, чем всё».

