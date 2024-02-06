«Полгода сижу без работы»: педиатру из Новосибирска не выдают сертификат после обучения — он не может понять, что не так

Педиатру из Бердска Максим Загорский полгода не может добиться получения сертификата, который бы позволял ему продолжить врачебную практику.
«Сделали больше, чем всё»
Максим Загорский рассказал НГС, что после окончания действия его медицинского сертификата в мае прошлого года для продолжения работы у него потребовался новый. Максим заключил договор на обучение с «Институтом переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения», успешно прошёл его, но его заявку на получение сертификата так и не одобрили.
— Для получения такого сертификата нужно пройти онлайн-обучение в аккредитованном для этих целей учреждении, заполнить свое портфолио на официальном сайте медработников России. На основании этого портфолио подается заявка на получение сертификата, ее можно подавать раз в месяц. В институте, в который я обратился, мне пообещали решить вопрос в течение месяца-двух. Однако я не могу получить сертификат уже больше полугода, — рассказал НГС Максим.
По словам Загорского, за обучение он заплатил 19 000 рублей, в договоре, который он заключил с институтом, речь идёт лишь об услугах образования.
— По устной договоренности, институт обязался подавать от моего имени заявку после успешного курса обучения. С августа ежемесячно моя заявка направляется на рассмотрение в Федеральный аккредитационный центр (Москва) и в региональный минздрав, но каждый раз по ней приходит отказ, — сетует Загорский.
Из переписки врача с представителями института (есть в распоряжении НГС) следует, что они сами не понимают, почему федеральный центр и региональная комиссия отказывается принять заявку Загорского. В самом институте повышения квалификации считают, что сделали со своей стороны «больше, чем всё».
— Специалисту были оказаны консультационные услуги согласно договору, по периодической аккредитации. Федеральная аккредитационная комиссия отказывает специалисту, в прохождении аккредитации, основываясь на стандарты. Со стороны нашего института, услуга оказана полностью (бесплатно), рекомендации по решению вопроса, даны. Мы по-прежнему пытаемся помочь решить вопрос, несмотря на расторжение договора. В любом случае с нашей стороны сделана абсолютно все, и даже больше. Так же готовы вести данного клиента и дальше, — так прокомментировали НГС ситуацию в «Институте переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения».
Вынужденный простой
Загорский более полугода не имеет права заниматься педиатрией из-за сложившейся ситуации. Он не добился от федеральной акредитационной комиссии внятного ответа на вопрос, что не так с его заявкой и портфолио. 50% от оплаты обучения ему вернули к моменту публикации этого материала. Безработное полугодие совсем бесполезным не назовёшь — за это время Максим поступил в ординатуру, сейчас он готовится к первой сессии в феврале.
Юрист правового центра «Алмаз» Никита Парченко в подобной ситуации рекомендует обратится с официальной жалобой в минздрав и прокуратуру.
— В жалобе нужно редставить доказательства правильного заполнения портфолио, и потребовать обоснованные причины отказа в предоставлении сертификата. Одновременно обратиться с аналогичной жалобой в федеральную аккредитационную комиссию с требованием рассмотреть обращение и дать мотивированный ответ о причинах отказа в предоставлении сертификата на основании поданных ранее документов, а также потребовать пересмотреть результаты портфолио. Далее эти ответы понадобятся при обращении в суд, если проблему не удастся решить в досудебном порядке, — советует Парченко.
Сам виноват?
Федеральный аккредитационный центр за неделю не нашёл возможности ответить на запрос НГС о причинах отказа Загорскому. В минздраве Новосибирской области редакцию адресовали за ответами в Новосибирскую областную ассоциацию врачей.
В неофициальном разговоре с корреспондентом НГС в Областной ассоциации врачей пояснили, что неоднократно обращали внимание Загорского на неточности в оформлении данных о предыдущих местах работы. По словам представителя ассоциации, Загорский так и не смог привести все документы в соответствие на момент публикации этого материала.
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