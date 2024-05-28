«Сказали готовиться к госпитализации — и пропали»: пациенты из Бердска страдают от дефицита врачей — кого им не хватает

Люди в очередях бердской ЦГБ настороженно отнеслись к журналисту НГС Источник: Виктор Бобровников / NGS.RU











Жители Бердска жалуются на нехватку фельдшеров и врачей узких специальностей в городской больнице. К примеру, недавно из медучреждения ушли неврологи. Кадровый голод подтверждает и статистика в целом по региону: на рынке труда в Новосибирской области наблюдается колоссальный запрос на высший медперсонал, фармацевтов и медсестер. Журналист НГС обсудил проблему с недовольными горожанами и медиками, а также узнал позиции центральной горбольницы Бердска и областного Минздрава.



«Нагрузка колоссальная»

Бердчанин Сергей Барских не первый год мучается от непрекращающейся головной боли. Он стоит на учете у врачей, обращаясь к ним планово и в случае обострений. Он заявил, что уже несколько месяцев не может добиться приема у невролога.



— Еще в марте в неврологическом отделении мне сказали готовиться к госпитализации. Мне должен был перезвонить сотрудник, но этого подошло. Когда я перезвонил сам, мне сообщили, что уволились заведующая отделением и два невролога вместе с ней, — рассказал Барских.



В конце марта пресс-служба горбольницы в местных СМИ комментировала: несмотря на увольнение заведующей, помощь населению оказывается в плановом порядке. Сергей Барских считает, что это не так.

— Я множество раз с того времени пытался добиться госпитализации, но ее приостановили из-за нехватки неврологов. Как не позвоню — нет врачей. Так что свои обещания в ЦГБ не сдержали, — говорит Барских.

Узких специалистов временно перевели из других учреждений ЦГБ на улицу Пушкина из-за ремонта Источник: Виктор Бобровников / NGS.RU











В комментариях в социальной сети «ВКонтакте» ЦГБ ответила жителям, жалующимся на нехватку неврологов.



— Кадровая служба на постоянной основе ищет всех специалистов, необходимых Бердской больнице. Все актуальные вакансии размещены на сайтах по поиску работы. По приказу Минздрава, в случае отсутствия специалиста по месту регистрации пациента он направляется согласно плану маршрутизации, — подчеркнули в ЦГБ Бердска.



Сами медики горбольницы рассказали, что проблемы с кадрами действительно есть, причем не только в неврологии. Так, действующий фельдшер Анастасия (имя изменено по ее просьбе) сообщила о неукомплектованности бригадами скорой помощи.



— Нас, конечно, немного совсем работает: вместо положенных 10–12 бригад на население, работают 6, максимум 7. Нагрузка просто колоссальная, — рассказала НГС Анастасия.



Журналистка одного из бердских СМИ на условиях анонимности также рассказала корреспонденту НГС о нехватке медиков.



— Терапевтов не хватает, существующие по три участка ведут. Например, у меня на участке по месту жительства вместо терапевта работает фельдшер. И я не знаю, обладает ли фельдшер нужной квалификацией, но по прикреплению терапевта нет. Не так давно врачей узких специальностей из-за ремонта переместили с Островского в достаточно приличные условия на улице Пушкина. И очереди к ним большие, — рассказала собеседница НГС.



Журналист НГС отправился в поликлинику ЦГБ на улице Пушкина. Сотрудница регистратуры заверила, что запись к узким специалистам ведется за две недели. В коридорах люди сидят в очередях, но обсуждать дефицит медиков они не желают.



— Что вы здесь разнюхиваете? Не мешайте людям работать, а нам — ждать своего врача! — говорит самая боевая бабушка из очереди к неврологу. Окружающие одобрительно кивают, поддерживая женщину.



«В нормативы укладываемся»

Две недели ожидания плановой медицинской помощи — это максимальный срок, установленный правительством Новосибирской области. В ЦГБ Бердска утверждают, что укладываются в нормативы.



— Сроки ожидания плановой помощи и приема узких специалистов соответствуют регламенту. Для повышения доступности медицинской помощи запись к 14 самым востребованным специалистам открыта через единую регистратуру 112 и через личный кабинет на госуслугах. К врачам узких специальностей запись доступна на основании рекомендаций терапевта по медицинским показаниям, — сообщили в ЦГБ Бердска в ответ на запрос НГС.

Фельдшер больницы также рассказала, что бригад скорой помощи недостаточно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В городской больнице подчеркнули, что принимают меры по привлечению и удержанию кадров.



— Мы предлагаем конкурентную заработную плату, готовы предоставить жилье переезжающим в Бердск врачам. Также мы предлагаем программу наставничества и возможность повышать свою квалификацию и участвовать в программах профессионального развития, — добавили в ЦГБ.



В Минздраве Новосибирской области НГС сообщили, что укомплектованность Новосибирска, Бердска, Кольцово и Краснообска врачебными кадрами составляет от 88 до 98%.



Рекордный спрос

По просьбе НГС сервис по подбору персонала headhunter.ru проанализировал ситуацию с кадрами в медицине в Новосибирской области. Выяснилось, что фармацевты и врачи возглавляют топ самых востребованных профессий в целом, не только среди медиков.



— Топ-20 самых дефицитных специалистов в феврале в Новосибирской области возглавили врачи (0,7 резюме на вакансию, при нижней границе нормы для рынка труда — 4 резюме на вакансию) и фармацевты (1 резюме на вакансию), — сообщили в headhunter.



К первой половине 2024 года спрос на медсестер в Новосибирской области вырос на треть.



— С января по апрель 2024 года в Новосибирской области было открыто более тысячи вакансий для медсестер и медбратьев, что на 34% превышает показатель за тот же период прошлого года. Медиана зарплат у медсестер в целом по стране составляет 46 000 рублей, что на 16% больше, чем годом ранее, а в Новосибирской области — 45 100 рублей, что на 13% превышает показатель за прошлый год, — сообщили в headhunter.



Ранее мы рассказали о том, как новосибирская станция скорой помощи столкнулась с дефицитом кадров. Признания работников огромный общественный резонанс, проверку начали прокуратура, Следственный комитет, но руководство неотложки решило пойти другим путем, заявив, что данные не соответствуют действительности.

