Крутые тимбилдинги в горах и на море: кому в Новосибирске готовы больше всего платить в феврале — изучаем вакансии

В феврале 2024 года в новосибирский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий попали такие, как помощник капитана, заместитель event-руководителя, бортпроводник и швея. Об этом сообщили специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру».
В топ высоких зарплат в феврале 2024 года попала вакансия портного в ателье. Специалисту нужно будет шить новые и корректировать готовые изделия. Работу обещают в центре города в светлом цеху на новом оборудовании, график — 2/2. Также работодатель предлагает вариант подработки. Зарплата портного будет до 100 тысяч рублей.
В частную школу бортпроводников требуется бортпроводник. Ему обещают платить до 100 тысяч рублей. Кандидат должен быть ответственным, вежливым, эмоционально устойчивым, с грамотной речью и быстрой реакцией. Среди условий работодатели также называют установленную санитарную норму 80 летных часов, возможность побывать во многих странах, шанс завести полезные знакомства.
От 100 тысяч рублей и выше готов платить работодатель директору по персоналу. Сотрудник требуется в компанию с 20-летней историей и количеством работников больше 200 человек. От директора по персоналу требуются отличные коммуникативные навыки, эффективного управления, опыт работы на такой же должности ранее, знание современных методов подбора, оценки и развития персонала. Работать предстоит в городе Обь.
В команду, которая организовывает деловые мероприятия по всей России, требуется заместитель руководителя. Работодателю нужен специалист, который сможет стать «правой рукой» руководителя. Кандидат должен иметь высокие коммуникативные навыки, успешный опыт в B2B-переговорах и продажах, опыт работы с подрядчиками. Плюсом станут примеры личных воплощенных в реальность проектов и выраженные в цифрах достижения на предыдущих работах. Сотруднику предстоит ездить в командировки по регионам во время мероприятий, ждут крутые тимбилдинги в горах зимой и летом на море. Платить соискателю обещают от 80 до 110 тысяч рублей.
От 150 тысяч рублей готовы платить программисту 1°С в компании, которая производит изоляционные материалы. От сотрудника требуется осуществлять переход на новые платформы, технические задачи для доработки конфигурации и консультировать пользователей по работе в программе. Работа в компании, производящей изоляционные материалы.
От 155 тысяч рублей готовы платить помощнику капитана—помощнику механика в Северном речном пароходстве для работы на танкере. Соискателю нужно иметь опыт работы, документы помощника капитана-помощника механика, знание Обь-Иртышского бассейна — желательно. Помимо зарплаты сотрудник будет иметь северный отпуск, проезд к месту работы и обратно, питание, обучение оплачивает компания.
Самая доходная вакансия, согласно рейтингу «Зарплата.ру» — водитель-экспедитор в транспортную компанию. Работодатель ищет ответственных, трудолюбивых водителей с личным автомобилем или без него. Доставлять предстоит строительные материалы из магазина «Леруа Мерлен». У сотрудника будет ненормированный рабочий день по графику 4/2 и зарплата до 180 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, где новосибирцам предлагают самые высокие зарплаты в январе. Среди них — официант в баню за 150 тысяч и работа на полярной станции.