Крутые тимбилдинги в горах и на море: кому в Новосибирске готовы больше всего платить в феврале — изучаем вакансии

В команду, которая организовывает деловые мероприятия по всей России, требуется заместитель руководителя. Работодателю нужен специалист, который сможет стать «правой рукой» руководителя. Кандидат должен иметь высокие коммуникативные навыки, успешный опыт в B2B-переговорах и продажах, опыт работы с подрядчиками. Плюсом станут примеры личных воплощенных в реальность проектов и выраженные в цифрах достижения на предыдущих работах. Сотруднику предстоит ездить в командировки по регионам во время мероприятий, ждут крутые тимбилдинги в горах зимой и летом на море. Платить соискателю обещают от 80 до 110 тысяч рублей.

