«Чтобы привлечь на работу»: новосибирским почтальонам пообещали поднять зарплату — им помогут как «айтишникам»

Новосибирское минцифры предложило увеличить зарплату сотрудникам Почты России на селе с помощью налоговых льгот — похожим способом помогали «айтишникам». Об этом стало известно накануне, 23 января, во время заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания НСО.
Освобождение Почты России от налогов на недвижимое имущество и транспорт (только в том случае, если это имущество используется для оказания услуг почтовой связи), по оценке министра цифрового развития Сергея Цукаря, позволит сэкономить до конца 2024 года до 6,5 млн рублей, которые будут направлены на выплату зарплаты сотрудникам или возобновление работы почтовых отделений в селах.
— Взаимные обязательства с АО «Почта России» будут закреплены соглашением с правительством Новосибирской области, — прокомментировал Сергей Цукарь. — Кроме того, Почта России берет на себя обязательство возобновить работу еще как минимум двадцати отделений на территории Новосибирской области.
Из 717 отделений почтовой связи на сегодняшний день в нерабочем состоянии, по словам министра, находится 64. До оптимизации работы летом 2023 года их было 148. Однако министр добавил, что некоторые действующие филиалы работают по временному графику — три дня в неделю.
— Уже принято решение увеличить зарплатные ставки почтальонам, операторам на двадцать процентов, — добавил он. — Предполагается, что это поможет привлечь население на оперативные должности.
Депутат новосибирского Заксобрания Александр Барсуков, обсуждая данный вопрос на заседании комитета, попросил Сергея Цукаря лично выехать в самые «проблемные» с точки зрения почтовой связи места и найти способ улучшить их работу. В качестве примера он привел Коченевский район, где работают те самые «трехдневные» отделения.
— Мы тебя уважаем, ты человек у нас конкретный и оперативный, но это [20% прибавки к зарплате] не решает проблему, — высказался Александр Барсуков.
В июне 2022 года на сайте правительства НСО сообщалось, что минцифры Новосибирской области ввело налоговые льготы для зарегистрированных в регионе ИТ-компаний: их освободили от налога на имущество организаций, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности. В случае с «Почтой России» речь идет о двустороннем соглашении с конкретной компанией, а не о поддержке всей отрасли.
По информации Сергея Цукаря, встреча губернатора Андрея Травникова с гендиректором Почты России Михаилом Волковым предварительно запланирована на 2 февраля.
Ранее, по информации сайта правительства НСО, Андрей Травников уже подписывал соглашение о сотрудничестве с действующим на тот момент руководителем АО «Почта России» Максимом Акимовым на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Среди прочих пунктов соглашение включило в себя «ремонт отделений почтовой связи на территории Новосибирской области для придания им нового, современного облика».
Также вчера на этом же заседании разбирался вопрос, связанный с коммунальными авариями января в Новосибирске. Речь шла о том, кто должен будет восстанавливать дороги после прорыва теплотрасс.