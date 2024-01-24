«Чтобы привлечь на работу»: новосибирским почтальонам пообещали поднять зарплату — им помогут как «айтишникам»

Ранее, по информации сайта правительства НСО, Андрей Травников уже подписывал соглашение о сотрудничестве с действующим на тот момент руководителем АО «Почта России» Максимом Акимовым на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Среди прочих пунктов соглашение включило в себя «ремонт отделений почтовой связи на территории Новосибирской области для придания им нового, современного облика».