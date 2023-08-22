Почему новосибирцы не хотят выходить на работу после отпуска: топ страхов

Новосибирцы объяснили, почему не хотят возвращаться на работу после отпуска. Сотрудники страдают от ранних подъемов и встреч с коллегами. К таким выводам пришли исследователи «Зарплаты.ру».
По данным исследования, 63% опрошенных от 25 до 55 лет чувствуют подавленность перед возвращением из отпуска. При этом у большей части жителей сбивается график сна — 75%.
Больше половины сибиряков угнетают мысли о предстоящих подъемах и нехватка сна, 42% человек пугают объемы рабочих задач, а 37% жалеют, что не могут проводить больше времени с семьей в рабочие будни.
— Также популярны такие причины, как нежелание встречаться с коллегами и руководством (26%), подготовка отчетности (15%), долгая дорога на работу и с работы (11%), рабочие планерки (9%), — отметили в «Зарплата.ру».
После летнего отпуска жители города из-за постотпускной депрессии задумываются о смене работы или сферы деятельности. При этом у 70% депрессия возникает после каждого отпуска, у 30% — только после летнего. Бороться с депрессией сотрудникам помогает график сна, прогулки на свежем воздухе, составление плана дел, уборка, встречи с друзьями и занятия спортом.
Ранее исследователи узнали, что жители Новосибирска следят за гардеробом коллег и считают, что одежда может повлиять на карьеру.