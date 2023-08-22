«С точки зрения маркетинга — классная история»: сколько зарабатывают нумерологи и почему россияне к ним идут, выкладывая сотни тысяч

«Волшебная таблетка»

Астролог Елена Грушина работает в сфере нумерологии уже несколько лет (она как-то предсказывала, как пройдут выборы губернатора в области, оцените ее прогноз) и подтверждает растущий спрос. Правда, в ее работе есть некоторая сезонность. Пик запросов поступает к концу календарного года либо в его начале. Но самые дорогие продукты в этой сфере — это марафоны и личное наставничество, говорит Елена.