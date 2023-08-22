«С точки зрения маркетинга — классная история»: сколько зарабатывают нумерологи и почему россияне к ним идут, выкладывая сотни тысяч

Нумерологи в России по уровню популярности подбираются к блогерам, осваивают марафоны и коучинги, собирая за них за крупные суммы денег. Прайсы поражают разнообразием — от нескольких тысяч за консультацию до миллионов рублей за личные программы. И эти услуги реально востребованы. В чем феномен такого успеха, наши коллеги из 74.RU спросили у самих нумерологов, PR-специалиста и психолога.
«Волшебная таблетка»
Астролог Елена Грушина работает в сфере нумерологии уже несколько лет (она как-то предсказывала, как пройдут выборы губернатора в области, оцените ее прогноз) и подтверждает растущий спрос. Правда, в ее работе есть некоторая сезонность. Пик запросов поступает к концу календарного года либо в его начале. Но самые дорогие продукты в этой сфере — это марафоны и личное наставничество, говорит Елена.
— Люди хотят сейчас не просто гороскоп или нумерологический расклад, они готовы платить за полноценный проект, например, успешного бизнесмена. Собирается несколько тренеров: не только нумерология, но и финансовое планирование, его учат деньги считать и так далее. Акцент на комплексность продукта. И такие марафоны стоят от
Вместе с тем становится больше запросов на получение каких-либо благ без усилий.
— Сейчас люди ищут легкие и быстрые способы всё изменить. «Волшебную таблетку» принял или кошелек «зарядил» на подоконнике — и тебе деньги сразу пришли. И тема денег сейчас стала больше пользоваться спросом, чем личные отношения, — отмечает Елена Грушина.
По ее наблюдениям, помимо денег, людей интересует их предназначение. Но проблема в том, что многие ждут чего-то особенного. А когда им говоришь, что вы уже нашли свой путь, люди не воспринимают это всерьез, обязательно надо что-то другое.
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Мастер Таро и нумеролог Наталья Файнман начинала делать расклады в Челябинске, но уже несколько лет живет и работает в Москве. В запрещенной социальной сети у нее более
— Всё, что происходит: ковид, СВО — всё это лишает людей внешних опор. Когда ты уверен в своей работе, в своем работодателе, ты пребываешь в спокойствии, — объясняет Наталья Файнман. — А здесь раз — и ты понимаешь, что ты не можешь быть уверен ни в чем. И люди на консультации стали больше приходить со страхами за будущее. Если с точки зрения психологии, то у людей появились панические атаки, бессонница. Люди поддаются этим страхам, когда нет внутренней опоры. А когда человек понимает, что у него есть жизнь с его задачами, с его призванием, с его предназначением; что может происходить всё, что угодно, но ты придерживаешься своей цели, то тебе как-то легче жить становится.
Что до цен на услуги, то Наталья рассказала о перекосе, который она заметила в последние годы.
— Такое ощущение, что люди в соцсетях уже начинают «меряться одним местом», и говорят: «А у меня личный коучинг —
«Миллион долларов в год — легко»
Подсчитать, сколько зарабатывают нумерологи, довольно сложно. У большинства открыто ИП, а по закону индивидуальные предприниматели не обязаны предоставлять данные о выручке и чистой прибыли. PR-консультант и продюсер нескольких марафонов для нумерологов Ольга Дубровская не сомневается, что специалисты с опытом и хорошей раскруткой в Сети (не путать с накруткой) могут зарабатывать по миллиону долларов в год.
— На консультировании у нумерологов есть потолок. В день он может максимум провести консультаций пять, средний чек — тысяч 8, максимум 30 где-то в регионах, — приводит примеры Ольга. — Если же нумеролог упаковывается в инфопродукт и запускает школу, то там потолка нет. Когда мы делали только пробные запуски онлайн-школы, они у нас уже были на
Ниша эзотерики в инфобизнесе уверенно входит в
— Я считаю, что в русском человеке есть всегда тяга к чему-то магическому: узнать будущее, как-то повлиять на него, найти мужа и так далее. С помощью магических инструментов сделать что-то плохое конкуренту. Ну и, конечно, найти «золотую рыбку» или «волшебную таблетку», чтобы, ничего не делая, получить результат. Это черта русской ментальности. Это всегда было, есть и, думаю, будет. Но дело в том, что инструменты вроде «погадать», «приворожить» выглядят мракобесно. А нумерология с точки зрения маркетинга — очень классная история. Потому что она позиционируется как пограничная с наукой. У них даже есть термин «квадрат Пифагора», а это же не мракобесие.
Психоаналитик Александр Савченков считает, что популярность нумерологов, астрологов и других подобных специалистов началась с Ванги и Чумака (Алан Чумак, советский и российский телевизионный деятель, позиционировавший себя как целитель и экстрасенс, автор нескольких книг. — Прим. ред.), когда после крушения СССР люди утратили опоры, которые были в советском государстве. А сейчас выросло новое поколение, которое с еще большей силой вовлекается в псевдонауки.
— В перестройку люди обнищали. Также они поняли, что государство теперь перестало о них заботиться, оно перестало выполнять «материнскую» функцию. Как раньше было: ты получаешь образование, тебя распределяют на работу. Базовые потребности удовлетворены. А потом этих опор не стало, — объясняет эксперт. — Те, кто был зрелым в полном смысле этого слова, нашли опоры в новой деятельности — коммерцией начали заниматься и так далее. Но большинство людей осталось без опор. И появились разные экстрасенсы, которые начали говорить: «Дай мне три копейки, и я сделаю тебя счастливым». То же самое и с нынешним поколением, мы видим большой скачок этого всего. Те, кто вырос в