Работник хотел отгулять полный отпуск, а ему дали только часть. Решать спор с начальником пришлось суду

Мало найдется людей, у которых даты полученного отпуска всегда совпадают с желаемыми — так или иначе приходится подстраиваться под график отпусков коллег и требования начальства. Однако не всегда эти требования оказываются законными. Сегодняшняя история как раз об этом: ее герой решил не мириться с тем, что ему не дают отгулять отпуск целиком, и пошел в суд.



Имена участников судебного процесса изменены.

