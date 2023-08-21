Работник хотел отгулять полный отпуск, а ему дали только часть. Решать спор с начальником пришлось суду

Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Мало найдется людей, у которых даты полученного отпуска всегда совпадают с желаемыми — так или иначе приходится подстраиваться под график отпусков коллег и требования начальства. Однако не всегда эти требования оказываются законными. Сегодняшняя история как раз об этом: ее герой решил не мириться с тем, что ему не дают отгулять отпуск целиком, и пошел в суд.
Имена участников судебного процесса изменены.
Началась эта история в марте 2022 года. Тракторист из Сургута, назовем его Кирилл Монахов, узнал, что с 25 марта он отправляется в отпуск, однако отгулять сможет только часть его, остальные дни ему предоставят для отдыха в августе. Кирилл не согласился: он свой отпуск делить не собирался, хотел отгулять все положенные ему северные 44 дня отпуска разом. В неполный отпуск он все-таки пошел, но следом пошел и в суд. Монахов хотел, чтобы дни отдыха сочли прогулом по вине работодателя и оплатили как рабочие, вернули полноценный отпуск и компенсировали моральный ущерб. Суду он объяснил, что своими незаконными действиями работодатель «причинил моральный вред, лишив возможности выбора периода заслуженного отдыха, подверг психологическому давлению, дисбалансу внутреннего спокойствия в семье, переживанию близких и родных, снижению положительного настроя на трудовую деятельность». Размер морального ущерба Кирилл Монахов оценил в
Сургутский городской суд изучил дело и обратил внимание, что график отпусков работодатель сделал вовремя — еще до Нового года, как это и полагается по Трудовому кодексу. Его даже согласовали с профсоюзом, однако Монахов с этим графиком не ознакомлен. Из внутренних документов компании следует, что ознакомиться с графиком Кириллу предлагали, но он отказался — именно по причине несогласия на разделение отпуска. Свое несогласие Монахов выразил и письменно, сделав отметку на уведомлении о предоставлении отпуска, которое получил в марте.
Согласно Трудовому кодексу, деление отпуска на части возможно по соглашению между работником и работодателем, но в случае Монахова соглашение достигнуто не было.
— Если между сторонами не достигнуто соглашение по вопросу разделения отпусков на части, то работодатель должен был определить в графике время использования отпуска полной продолжительности, — заключил суд. И пришел к выводу, что действия работодателя противоречат ТК РФ, а значит работнику, права которого нарушены, полагается компенсация морального вреда. Правда, суд оценил нравственные страдания Кирилла дешевле, чем он сам, — всего на 10 тысяч рублей.
А вот считать отгулянный отпуск временем вынужденного прогула по вине работодателя суд отказался: отпуск Кирилл Монахов отгулял, его оплатили как положено. Монахов не согласился: он считал, что раз гулял он не по своей воле, а по принуждению работодателя, то ему должны дать отпуск заново, а отгулянные дни оплатить как вынужденные прогулы — в размере среднего заработка.
Итог этой истории
Кирилл Монахов попытался оспорить постановление суда сначала в апелляционной, а затем в кассационной инстанциях. Однако суды пришли к выводу, что оснований для возложения на работодателя материальной ответственности нет.
— Также отсутствуют основания для возложения на работодателя обязанности предоставить работнику дни отпуска, которые он фактически использовал, как об этом ошибочно полагает заявитель. Нарушенные трудовые права <...> восстановлены путем признания незаконным оспариваемого приказа и взыскания компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями работодателя, — постановил суд.
Другие истории из суда
Ситуация, когда вопрос об отпуске приходится решать через суд, не уникальна — ранее мы рассказывали историю мужчины, которого во время его отпуска уволили за прогулы. Ему в суде удалось заставить работодателя восстановить его в должности и заплатить.
Судятся с работодателями не только за отпуск: в Тюмени бывший сотрудник отсудил у работодателя 4,5 миллиона рублей за то, что тот не индексировал ему зарплату.