«Я была бы сказочно богата»: новосибирская таксистка пошла работать «трезвым водителем» — видеоистория

Жительница Новосибирска Наталья Сафиулина стала героиней Народной премии НГС из-за необычной профессии. Она уже шесть лет работает «трезвым водителем» — забирает клиентов из баров и ресторанов и развозит по домам на их же машинах. В этом видео Наталья рассказывает про свою работу, вспоминает забавные истории. Например, о том, как приходилось ждать клиента всю ночь, потому что он внезапно решил поехать в стрип-бар.