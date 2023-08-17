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Народная премия НГСПодробности

«Я была бы сказочно богата»: новосибирская таксистка пошла работать «трезвым водителем» — видеоистория

Рассказываем про одного из лучших в городе водителей

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В этом видео Наталья Сафиулина рассказывает о своей профессии

Видео: NGS.RU

Жительница Новосибирска Наталья Сафиулина стала героиней Народной премии НГС из-за необычной профессии. Она уже шесть лет работает «трезвым водителем» — забирает клиентов из баров и ресторанов и развозит по домам на их же машинах. В этом видео Наталья рассказывает про свою работу, вспоминает забавные истории. Например, о том, как приходилось ждать клиента всю ночь, потому что он внезапно решил поехать в стрип-бар.

Первый клиент появился случайно — Наталья подала объявление на «Авито» без особой надежды, но ей позвонили из ресторана и попросили отвезти домой их постоянного клиента.

— Если бы, наверное, мне звонили все, кто поехал пьяным, я была бы сказочно богата, — смеется Наталья Сафиулина. — Но пока это не так.

В этом году Наталья Сафиулина вручила награду в одной из номинаций Народной премии НГС. Перед тем как она вышла на сцену, зрители увидели двухминутный фильм про героиню. Предлагаем вам тоже посмотреть этот ролик и познакомиться с одним из лучших водителей города. Наталья Сафиулина — неоднократный победитель регионального этапа конкурса «Лучший водитель России». Смотрите видео и читайте статью про одну из самых ярких представительниц профессии.

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