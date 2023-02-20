«Не можешь продать — покупай сам»: сотрудники рассказывают ужасы о работе в «Красном&Белом»

Наши красноярские коллеги из NGS24.RU после публикации об условиях работы в магазинах «Красное&Белое» получили отклик от нескольких пострадавших бывших сотрудников. Они рассказали, как в сети списывают часть зарплаты, не дают на руки трудовые договоры, кидают в стоп-листы и заставляют покупать нераспроданный «срочный» товар. Подробности — в материале.
Красноярка Маргарита рассказывает NGS24.RU, что пришла работать в компанию администратором. Она прошла 12-дневное бесплатное обучение — «остажировалась, как у них это называется», и 1 августа ее приняли на работу, с ней подписали договор и другие документы.
— Договор мне на руки не выдали под предлогом, что его отправят в главный офис, подпишут — и мне он вернется и будет на руках. Но этого чуда не случилось, у меня есть только запись в электронной трудовой, — говорит Маргарита.
В конце августа, «после приезда начальства», девушку сделали кассиром. С того времени и до 25 сентября Маргарита работала в одном магазине, затем ее перевели в другой. Перевели, как стало понятно уже на месте, потому что работать там было некому, говорит она:
— Персонала по последнему адресу почти не было, так как большая часть уволилась, и это был первый звоночек о том, что пора уходить из компании, но я решила остаться.
13 октября в этом магазине уволился и администратор, Маргариту назначили временно исполняющей его обязанности. Она занимала должность с 1 ноября по 16 декабря и решила уйти после того, как «немного повздорила» с региональной управляющей из-за «незатаренной водки»:
— Полки были не до конца забиты продукцией. Я ей начала объяснять, что продавец не может разорваться напополам: тарить полки и стоять на кассе. В итоге я написала заявление на увольнение по собственному желанию, но с ее просьбы.
Девушке заплатили 23 тысячи в качестве расчета по увольнению, но, как она считает, должны были 50 тысяч — оклад, премию и отпускные.
Маргарита, с ее слов, знает еще о четверых бывших сотрудниках сети, которые оказались в таком же положении. Сама она планирует судиться с компанией.
Также в редакцию обратилась Ольга, которая кратко рассказала, что работала в организации администратором с июля 2022-го по январь этого года. Каждый месяц, со слов девушки, ей недоплачивали от 10 до 16 тысяч рублей, а при увольнении «выплатили копейки».
Судя по вакансиям «Красного&Белого» на сайте Hh.ru, администраторам магазинов, например, в Красноярске обещают доход от 73 тысяч рублей на руки. Выплачивают зарплату, если верить объявлению, три раза в месяц, а помимо нее есть премии и система надбавок.
Своей историей поделилась также Илона из Нижегородской области (имя изменено по ее просьбе), проработавшая в сети три года. Она говорит, что трудилась сначала на одной должности, потом ее перевели на другую «через увольнение». При формальном увольнении Илоне должны были выплатить расчет, но, со слов девушки, его после перевода на другую должность начали списывать из «неофициальной части» зарплаты.
— То есть ты работаешь тупо за часы, за МРОТ, — говорит Илона. — Я получала мизер, премии у меня не было. Так я отработала два-три месяца. Супервайзер сказала написать на компенсацию, чтобы мне вернули то, что забрали. Я написала. Свои деньги я ждала около трех месяцев. Снимать с меня стали с июля, в октябре я дождалась компенсацию. Но пришло намного меньше: сняли 45 тысяч, выплатили 14 тысяч. Супервайзер обещала разобраться, но воз и ныне там.
По словам Илоны, она работала в точке с высокой проходимостью и средней выручкой 200 тысяч рублей в день. Несмотря на это, в магазине был «дикий недоштат» — работали всего двое:
— Я сама разгружала машины, времени на свои дела не оставалось, так как я была и продавцом, и кассиром, а с меня требовали и требовали. Постоянно орали за беспорядок в зале, постоянно требовали и порядка, и продаж. Вдвоем это сделать нереально. И даже когда приходили на подработки из других магазинов, мы чисто физически не успевали сделать всё и сразу. Руководству было плевать на эту ситуацию. Выживали, обвиняли во всех смертных грехах. В выходные мне звонили с претензиями.
В сети, со слов бывшей сотрудницы, периодически ставились «задачи» и «срочки» — товар, который нужно распродать в определенном объеме за определенный срок. Если его не успевали продать, то персонал штрафовали и заставляли выкупать за свой счет:
— За непродажу — жесткий прессинг со стороны руководства. Звонили с криками, заставляли выкупать. Когда мы писали, что товар не продается и выкупить его нет денег, нам отвечали: «Занимайте». Админы занимали, даже заводили кредитки и брали займы, чтобы выкупить товар. А суммы там не на пару сотен рублей, если что.
По словам Илоны, было постоянное ощущение, что «тебя выживают и специально издеваются», работать приходилось и в выходные, и на больничном, в том числе когда болел ее ребенок.
— Соответственно, я перестала справляться, я просто устала. Я не находилась дома, не видела ребенка. Целой полноценной зарплаты за всё время я ни разу не увидела, — описывает женщина.
В итоге она решила уволиться. На ее место нашли другого администратора, Илона стала готовиться к ревизии, чтобы сдать магазин:
— Естественно, из-за недоштата и недостатка времени у нас были большие минусы по товару. Которые, к слову, всегда списывают на персонал. Неважно, разбился ли, украли, испортился, помялся, — всё на персонал. Месяц перед ревизией я отработала почти без выходных, тягая тяжести и разгружая машины. Даже 31 декабря вечером мы работали вдвоем.
В день ревизии супервайзер подписала заявление Илоны об увольнении. С ее слов, она сдала ревизию и ушла по-хорошему. Но позже выяснилось, что Илону поставили в так называемый стоп-лист. Как ранее рассказывала NGS24.RU экс-сотрудница «Красного&Белого» Наталья, это список, в который тебя могут внести супервайзеры, после чего ты не можешь получить зарплату. По словам Илоны, в стоп-лист кидают многих, кто увольняется, и даже тех, кто продолжает работать в магазинах.
— На мое сообщение с вопросом о зарплате супервайзер не ответила, причину не объяснила. Я одна воспитываю несовершеннолетнего ребенка, я единственный кормилец в семье, — говорит Илона.
К моменту написания этого материала Илона устраивалась на новую работу. Она поделилась с корреспондентом сообщениями еще двух девушек из своего города, которые также рассказали, что у них удерживали зарплату после ревизий, вынуждали выкупать «скоропорт и срочные продажи»:
— Как мне сказали: «Ты тут либо покупатель, либо продавец: не можешь продать — покупай сам», — пишет одна экс-работница.
Как следует из рассказов бывших сотрудниц, они были трудоустроены в компанию «Альфа-М». Это головная организация сети «Красное&Белое», зарегистрированная в Москве. По данным сервиса «Контур.Фокус», с начала 2018 года к компании подано 19 исков в суды общей юрисдикции разных регионов России. Почти все касаются заработных выплат и трудовых отношений. В 2021 году компания заработала почти 191 миллиард рублей, чистая прибыль превысила 7 миллиардов.
Сеть «Красное&Белое» основал в Челябинске в 2006 году предприниматель Сергей Студенников. Это компактные торговые точки, основу ассортимента которых составляют напитки (от пива до крепкого алкоголя), в дополнение к которым здесь можно купить всё то, что подходит под понятие «закуска» (яйца, сыр, колбаса, консервы, замороженные полуфабрикаты). В 2019 году Студенников согласился провести слияние своих торговых активов с группой Mercury Retail («Дикси» и «Бристоль») Игоря Кесаева и Сергея Кациева. По данным «Контур.Фокуса», Студенникову сейчас принадлежит
NGS24.RU послал запрос в компанию, ранее в сети магазинов на аналогичный запрос не ответили. В конце 2021 года, когда бывший администратор магазина сети в Екатеринбурге пожаловался, что компания после увольнения осталась должна ему 28 тысяч рублей, в пресс-службе сети утверждали, что они работают в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Наши коллеги с сайта E1.RU также собирали жалобы бывших сотрудников сети.