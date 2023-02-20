«Не можешь продать — покупай сам»: сотрудники рассказывают ужасы о работе в «Красном&Белом»

— Договор мне на руки не выдали под предлогом, что его отправят в главный офис, подпишут — и мне он вернется и будет на руках. Но этого чуда не случилось, у меня есть только запись в электронной трудовой, — говорит Маргарита.



В конце августа, «после приезда начальства», девушку сделали кассиром. С того времени и до 25 сентября Маргарита работала в одном магазине, затем ее перевели в другой. Перевели, как стало понятно уже на месте, потому что работать там было некому, говорит она:

