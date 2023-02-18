«В режиме гоблина». Почему молодые не желают строить большую карьеру. Мнение эксперта

Слышали ворчание взрослых людей, что молодежь не та пошла, что раньше была? Впрочем, такие претензии от старшего поколения к младшему всегда были, есть и будут. Мол, мы в ваше время уже о-го-го что делали, а вы все слабаки такие. Нынешнюю молодежь упрекают, что жизни не знает, ни к чему не стремится, а всё в компьютерах сидит. Но если посмотреть, что на нынешних молодых выпало, то не позавидуешь такому «сидению». Тут и ковид с дистанционкой, сокращение рабочих мест и
«Доктор Питер» обсудил с экспертом, почему современное поколение, продолжая балансировать между ожиданиями общества и собственными интересами, не ставит карьеру на первое место.
По жизни они включают режим scroll
— Чтобы понять, какие факторы становятся своего рода катализаторами такого поведения у молодежи, необходимо приоткрыть дверь в их мир и наконец-то определить для себя — а какое оно, это современное поколение? — говорит Светлана Молчанова, преподаватель социальной психологии РАНХиГС. — Тех, кому сегодня от 20 до 35 лет, называют поколением Y — миллениалы и Z — зумеры. Они открыты, любознательны, свободолюбивы и легко осваивают новые технологии. Живя в глобальном мире с постоянно меняющейся информацией, ребята не привыкли концентрироваться на чём-то одном. По жизни они включают режим scroll.
Светлана Молчанова — доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук.
Сегодня молодежь, рожденная в конце XX века, готова пожертвовать высокой зарплатой в обмен на личный комфорт и эмоциональную стабильность, отмечает эксперт. Их нежелание посвящать свою жизнь карьере стало глобальным явлением.
— Американский блогер Кэтрин Берри, относящаяся именно к этому поколению и вызвавшая мощную волну критики условных «отцов» за лень и отсутствие амбиций, считает, что «современная молодежь не отвергает труд и правда хочет работать. Просто они больше не стремятся построить карьеру — ту, которая в какой-то момент почему-то стала определять статус человека в обществе», — говорит Светлана Молчанова.
По пути наименьшего сопротивления?
Юноши и девушки, например, в 25 лет очень трепетно относятся к состоянию своей самооценки. Работа на начальных ступенях карьерной лестницы, особенно при отсутствии практического опыта, способна ее понизить.
— Избегая какой-либо ответственности, молодые люди решают идти по пути наименьшего сопротивления и, делая выбор не в пользу высококвалифицированных профессий, идут работать курьерами, официантами, водителями и фрилансерами без обязательств, — говорит специалист.
По словам Светланы Молчановой, молодежь, мыслящая такими категориями, не верит, что человек способен упорным трудом достичь чего-то в жизни и реализоваться не только как личность, но и как профессионал в определенной сфере.
— Рискну предположить, что юноши и девушки прикрывают банальное отсутствие амбиций установкой: «Всё решают связи. Если нужных знакомств нет, то и упорно трудиться, строить карьеру бессмысленно. Обзавестись полезными контактами, сначала зарекомендовав себя, — это вообще из области фантастики, — говорит эксперт.
Получается, что стоять за ширмой эфемерной проблемы легче, чем переосмыслить свои взгляды, отчистить их от шелухи и начать что-то делать.
Взгляд с другой стороны
Сегодняшние работодатели — это искушенный тип людей. Они крайне избирательны в выборе того самого идеального сотрудника, поэтому им важно: энергичен ли работник, полон ли он энтузиазма достигать новых вершин, горят ли у него глаза при выполнении ежедневных задач?
По мнению Светланы Молчановой, не только у работодателей меняется представление о сотрудниках. Молодые специалисты 18–35 лет теперь ратуют за увеличение числа так называемых бирюзовых компаний и воспринимают начальника не как «покровителя», а как часть команды.
— В тот момент, когда молодые специалисты сталкиваются с отсутствием мотивации со стороны руководства, путей для самовыражения и свободы в принятии решений, они смело откладывают свои мечты о большой карьере. Иногда происходит так, что сотрудники, претендующие на личные границы, становятся неудобными, — считает эксперт.
Таким образом, сегодня молодое поколение не хочет разделять те установки относительно работы, которые доминировали у их родителей.
— Для молодежи она не должна становиться единственным делом в жизни. Задача работы прежде всего — приносить такой доход и транслировать такие эмоции, которые позволят человеку чувствовать себя удовлетворенным своей жизнью, — отмечает Светлана Молчанова.
А где молодые?
Между тем специалисты рынка труда заявляют, что молодых очень не хватает.
Соискатели до 35 лет, пишет NGS.RU, всё так же в дефиците: последствия демографической ямы 90-х — начала нулевых. По-прежнему играет роль демографический фактор — за последние 5 лет количество людей в возрасте 25–29 лет (самая желанная категория для работодателей) снизилось почти в 2 раза.
— Сопутствующими факторами в последние годы были отъезд мигрантов из-за ковидных ограничений, в 2022 году наложились частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения, — назвал причины нехватки молодых кадров руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. — Последние два фактора привели к тому, что с начала октября на рынке труда наблюдается дефицит сварщиков, строителей, сантехников и других сотрудников в сфере ЖКХ.
То есть вакансий для рабочих теперь много, и за такие кадры приходится бороться. По оценкам экспертов «Авито Работы», которая как раз специализируется на поиске рабочего персонала, нехватка кадров связана и с наращиванием темпов промышленного производства, фокуса на импортозамещение.
— Цвет настроения российского рынка труда — синий. По структуре вакансий на Hh.ru очевидно, что 75% от всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала — «синих воротничков», а также линейных, массовых сотрудников. Еще 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и около 10% — для IТ-специалистов, — говорит главный эксперт Hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Еще одна тенденция, которую заметили работодатели, — стало больше резюме и откликов со стороны женщин. Кроме того, компании теперь не рассматривают под лупой даты в паспорте и чаще обращают внимание на возрастных кандидатов. Так что насчет того, что молодым везде у нас дорога, еще можно и поспорить.
Специалисты говорят, что сегодня работодатель ценит мягкие скилы (коммуникативные качества, умение работать в коллективе, способность адаптироваться). Менять профессию и сферы деятельности — тоже тренд. Так же, как и Life-long learning (всю жизнь учиться). Теперь никто вас не отправит на двухмесячные курсы, придется учиться постепенно, понемногу, каждый день. Впрочем, нынешняя молодежь как раз от учебы и не отказывается. А о карьере, возможно, еще и подумает…