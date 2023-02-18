«В режиме гоблина». Почему молодые не желают строить большую карьеру. Мнение эксперта

«Доктор Питер» обсудил с экспертом, почему современное поколение, продолжая балансировать между ожиданиями общества и собственными интересами, не ставит карьеру на первое место.



По жизни они включают режим scroll

— Чтобы понять, какие факторы становятся своего рода катализаторами такого поведения у молодежи, необходимо приоткрыть дверь в их мир и наконец-то определить для себя — а какое оно, это современное поколение? — говорит Светлана Молчанова, преподаватель социальной психологии РАНХиГС. — Тех, кому сегодня от 20 до 35 лет, называют поколением Y — миллениалы и Z — зумеры. Они открыты, любознательны, свободолюбивы и легко осваивают новые технологии. Живя в глобальном мире с постоянно меняющейся информацией, ребята не привыкли концентрироваться на чём-то одном. По жизни они включают режим scroll.