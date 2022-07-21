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Ольга Новгородова

HR-директор
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Ольга Новгородова

HR-директор
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«Красивая девочка пришла с перегарищем». Кадровик — про самые странные случаи при приеме на работу

HR-специалист поделилась персональной болью от некоторых кандидатов

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Несмотря на проблемных кандидатов, Ольга Новгородова не теряет чувства юмора

Несмотря на проблемных кандидатов, Ольга Новгородова не теряет чувства юмора

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Рынок труда переживает непростой период — из-за санкций и ухода крупных брендов без работы могут остаться 8 миллионов россиян. Казалось бы, в такие смутные времена принято держаться за свое место, а если работы нет — хвататься за любое приличное предложение. Но это на словах, а на деле случаются самые разные казусы. HR-специалист Ольга Новгородова рассказала про нескольких странных кандидатов, с которыми ей довелось пообщаться за последний месяц.

Иногда мне кажется, что главная суть поиска линейных сотрудников (ну, не слишком специализированных) сводится к тому, чтобы просто найти адекватного, трудолюбивого и живого человека. Всё. Больше ничего не надо. Хотите верьте, хотите — нет, но для обычных, рядовых вакансий этого хватит вполне. Секретарь, продавец, администратор.

И это так сложно! Это ужасно сложно. Потому что адекватных, сообразительных и живых — мало. Почему вас так мало?

Последний месяц — череда таких странных кандидатов.

1. Одна девочка прекрасно показала себя на собеседовании и в тестовый день. В первый же рабочий день — опоздала на работу. Во второй — отпросилась лечить кота. На третий — снова опоздала и полтора часа обедала. Когда ей сказали не выходить, сильно удивилась.

2. Женщина сама вышла на работодателя, изучила материалы, в день выхода на работу сказала, что хочет летом отдохнуть, а выйти уже в сентябре. Что за привязка к школьному году? От чего тебе отдыхать, если ты уже три месяца работу ищешь?

3. Парень вышел на должность менеджера и в период стажировки сказал, что слишком сложно, и ушел. Прямо в середине дня. Знаете, куда ушел? Айкосы продавать…

4. Девочка в Москве на второй неделе испытательного срока вышла на работу с перегарищем! Красивая, молодая. В обед опохмелялась.

Таких случаев — десятки.

И это всё разные компании, разные работодатели, хорошие зарплаты и перспективы.

Честно говорю: как только я нахожу кандидата сообразительного, горящего и трудолюбивого — я хватаю его и стараюсь пристроить туда, куда даже вакансии нет. Звоню коллегам, высылаю резюме, предлагаю друзьям — и ни разу эта тактика не давала сбоя. Всегда люди показывали прекрасные результаты и все были довольны.

Но в последний месяц я в печали. Конверсия найденных мною людей, в которых я что-то недосмотрела, велика. Ну, как — для рынка рекрутинга вполне в рамках, но для меня лично — нет.

И меня колотит. Прямо сейчас. И от себя. И от некоторых кандидатов.

Ранее Ольга Новгородова делилась советами, как найти работу после сорока, и рассказала, как соискателям отказывают из-за возраста — часто совершенно необоснованно.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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