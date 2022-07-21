«Красивая девочка пришла с перегарищем». Кадровик — про самые странные случаи при приеме на работу

И это так сложно! Это ужасно сложно. Потому что адекватных, сообразительных и живых — мало. Почему вас так мало?



Последний месяц — череда таких странных кандидатов.



1. Одна девочка прекрасно показала себя на собеседовании и в тестовый день. В первый же рабочий день — опоздала на работу. Во второй — отпросилась лечить кота. На третий — снова опоздала и полтора часа обедала. Когда ей сказали не выходить, сильно удивилась.

