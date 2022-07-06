«Мы видим, что вы заказываете». Сотрудник маркетплейса — о диких штрафах, странных посылках и своей зарплате

— Девушка, ну давайте вы придете завтра?



— А я не могу, я завтра уезжаю.

Да, конечно, все вы завтра уезжаете. А сотрудник остается на работе на 40 неоплачиваемых минут.



Отдельная проблема — с возвратом товаров. Не хочу поддерживать какие-то стереотипы, но чаще всего конфликты начинают именно женщины. Мужчины приходят, стоят и внимают моим словам. Делают всё, как я объясняю. Женщины — некоторые — зачем-то начинают скандалы. Еще есть пенсионеры, которые раздувают споры так, что от них приходится отбиваться едва ли не физически.



Была женщина, например, которая хотела вернуть собачий корм. Но я не могу сам пробить этот корм на возврат, он относится к категории «Еда». Чтобы вернуть еду, клиент сначала должен заполнить анкету. Я объясняю всё это женщине, а она отвечает: «Ну раз это еда, то я насыплю тебе этот корм, и ты будешь его жрать». Я сказал приносить с часу до двух, когда у меня обед. Меня реально задолбало, когда ко мне относятся как к мусору.



Иногда я позволял себе не сдерживаться. Как клиент начинал со мной общаться, так и я с ним. Если начинал грубить, то я специально дразнил его сильнее. Потому что понимал, что он не сможет этого доказать. Камер же нет, помните?