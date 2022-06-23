Это вообще законно? Мужчину не взяли на работу, и он отсудил у компании 100 тысяч рублей

«Вы нам не подходите» — неприятно слышать такое от потенциального работодателя. Кажется, что с отказом ничего не поделать, но это не так — если отказ необоснован, его можно обжаловать в суде. Из постановления Пленума Верховного суда следует, что необоснованным считается в том числе отказ без указания причин. Суд Костромской области применил эту норму на практике.

В 2016 году Александр Кузнецов хотел устроиться на работу в РЖД помощником машиниста. Прошел собеседование, собрал кучу бумажек, в том числе — положительную характеристику с предыдущего места работы, успешно прошел медкомиссию. Пришел с пачкой документов к будущему начальству. А начальство сказало: «Нет, не подходите». Без объяснения причин. Официальный отказ также предоставлять не захотели, что противоречит Трудовому кодексу. Нарушение закона было установлено прокуратурой, однако не исправлено РЖД.