Это вообще законно? Мужчину не взяли на работу, и он отсудил у компании 100 тысяч рублей
Как он это сделал и чем руководствовался
Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
«Вы нам не подходите» — неприятно слышать такое от потенциального работодателя. Кажется, что с отказом ничего не поделать, но это не так — если отказ необоснован, его можно обжаловать в суде. Из постановления Пленума Верховного суда следует, что необоснованным считается в том числе отказ без указания причин. Суд Костромской области применил эту норму на практике.
В 2016 году Александр Кузнецов хотел устроиться на работу в РЖД помощником машиниста. Прошел собеседование, собрал кучу бумажек, в том числе — положительную характеристику с предыдущего места работы, успешно прошел медкомиссию. Пришел с пачкой документов к будущему начальству. А начальство сказало: «Нет, не подходите». Без объяснения причин. Официальный отказ также предоставлять не захотели, что противоречит Трудовому кодексу. Нарушение закона было установлено прокуратурой, однако не исправлено РЖД.
Александр так это не оставил и пошел в суд с иском о признании отказа в приеме на работу незаконным. Шарьинский районный суд отказал ему в связи с пропуском трехмесячного срока исковой давности. Истец заявлял, что пропустил срок, поскольку ждал окончания разбирательства в прокуратуре и трудовой инспекции. Он надеялся, что обращаться в суд вовсе не придется и его примут на работу. Апелляция поддержала такое решение суда первой инстанции.
Несостоявшийся помощник машиниста не успокоился и обратился в Верховный Суд, который встал на его сторону. Суд установил, что причины пропуска трехмесячного срока для подачи иска являются уважительными, поскольку Александр вовремя обратился в прокуратуру, которая установила нарушения закона. РЖД на момент подачи иска так и не выполнили требования, и не предоставили Александру письменный отказ в приеме на работу.
Дело было направлено на новое рассмотрение в Шарьинский районный суд — по второму кругу, но уже к другому судье. Александр изменил исковые требования — просил признать незаконным отказ в трудоустройстве, обязать РЖД взять его на работу, выплатить компенсацию морального вреда в размере
Суд из всего массива требований решил взыскать только 500 рублей с РЖД — как деньги, затраченные на прохождение медосвидетельствования.
Но неугомонный Александр обратился в апелляцию, которая в 2019 году, наконец, вынесла справедливое решение.
Итог этой истории
Костромской областной суд постановил признать незаконным отказ в приеме на работу и обязал компанию возместить порядка
Мораль
Мораль
СЮЖЕТ
На прошлой неделе в проекте «Это вообще законно?» мы рассказывали о женщине, которая попала в распространенную ситуацию: взяла кредит для подруги на свое имя, а подруга отказалась его выплачивать. Почитайте, как ей удалось вернуть деньги.