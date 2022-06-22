Считаем как бухгалтерия: проверьте, правильно ли вам оплачивают отпуск

Лето в разгаре, а вместе с ним в разгаре и пора отпусков. Кто-то уже отдыхает, кто-то собирается в ближайшее время. Если ваш отпуск еще впереди, то сейчас самое время прикинуть, сколько отпускных вы получите. Рассказываем, когда и сколько денег вам должны заплатить.



Отпускные считают по среднему дневному заработку. Если совсем просто, то средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Обратите внимание, что отпускные работодатель должен рассчитывать, исходя из вашего дохода, а не оклада, то есть из всех денег, которые вы получали на руки. Если у вас в течение года были премии, их тоже должны учитывать. Разумеется, это касается официального дохода.

