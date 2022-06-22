Считаем как бухгалтерия: проверьте, правильно ли вам оплачивают отпуск
Когда и сколько денег должны заплатить отпускнику
Лето в разгаре, а вместе с ним в разгаре и пора отпусков. Кто-то уже отдыхает, кто-то собирается в ближайшее время. Если ваш отпуск еще впереди, то сейчас самое время прикинуть, сколько отпускных вы получите. Рассказываем, когда и сколько денег вам должны заплатить.
Отпускные считают по среднему дневному заработку. Если совсем просто, то средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Обратите внимание, что отпускные работодатель должен рассчитывать, исходя из вашего дохода, а не оклада, то есть из всех денег, которые вы получали на руки. Если у вас в течение года были премии, их тоже должны учитывать. Разумеется, это касается официального дохода.
Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Работодатель оплачивает одинаково все дни, которые вы провели в отпуске: и рабочие, и выходные.
Посчитаем. Предположим, ваш оклад составляет 30 тысяч рублей, а еще вам платят новогоднюю премию — тринадцатую зарплату в том же размере. То есть годовой доход мы получаем 390 тысяч рублей, а средний дневной заработок — 1109 рублей. Таким образом, если вы идете в отпуск на две недели, то работодатель должен вам заплатить 15 526 рублей.
— Отпускные можно получить минимум за 3 календарных дня до начала отпуска, — напоминает Роструд. — Их можно получить и с зарплатой. Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, то отпускные перечислят на накануне.
Затягивать с выплатой отпускных работодатель не должен — за это предусмотрена административная ответственность. Если работодатель вовремя не перевел сотруднику деньги за отпуск, то по письменному заявлению работника он обязан перенести отпуск на другой срок, предварительно согласовав его с работником.
Сами отпускные не зависят от того, в каком месяце вы идете отдыхать, но зарплата за оставшиеся рабочие дни может отличаться: чем больше в месяце выходных дней, тем дороже каждая отработанная смена. В этом материале мы разбирались, какой месяц самый выгодный, чтобы идти в отпуск в 2022 году.