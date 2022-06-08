Ваши ставки: как законно совмещать две работы и сколько за это заплатят

Начнем с того, что работать по совместительству могут не все. И речь не о личных способностях человека: Трудовой кодекс запрещает работать по совместительству несовершеннолетним. Кроме того, нельзя работать сразу на двух вредных или опасных работах, водителем тоже можно трудиться только в одном месте. Если человек руководит какой-то организацией, то устроиться еще куда-то он может только с разрешения нанимателя по основному месту работы.



Еще одно ограничение касается переработок. На основной работе человек по закону должен быть занят не больше 40 часов в неделю. При сменном графике это не всегда возможно, но тут главное, чтобы в суммированном учете рабочего времени за месяц не было переработок, иначе работодатель должен оплачивать сверхурочные. Для работы по совместительству законом тоже установлены ограничения: согласно статье 284 Трудового кодекса Российской Федерации, на втором месте работы нужно трудиться не больше 20 часов в неделю или 4 часов в день

