Ваши ставки: как законно совмещать две работы и сколько за это заплатят
Разбираемся вместе с юристами
Рост цен в этом году мало кого не коснулся — по последним данным Центробанка, инфляция составила 17,8%, при этом особенно подорожали продукты. Вариантов в этой ситуации не так уж и много — либо меньше тратить, либо больше зарабатывать. Если вы решили, что вам подходит второй вариант и задумались о том, чтобы взять дополнительную работу, нужно к этому подготовиться. Разбираемся, сколько можно так заработать и на что имеет право сотрудник, если он работает на двух работах.
Сколько можно работать?
Начнем с того, что работать по совместительству могут не все. И речь не о личных способностях человека: Трудовой кодекс запрещает работать по совместительству несовершеннолетним. Кроме того, нельзя работать сразу на двух вредных или опасных работах, водителем тоже можно трудиться только в одном месте. Если человек руководит какой-то организацией, то устроиться еще куда-то он может только с разрешения нанимателя по основному месту работы.
Еще одно ограничение касается переработок. На основной работе человек по закону должен быть занят не больше 40 часов в неделю. При сменном графике это не всегда возможно, но тут главное, чтобы в суммированном учете рабочего времени за месяц не было переработок, иначе работодатель должен оплачивать сверхурочные. Для работы по совместительству законом тоже установлены ограничения: согласно статье 284 Трудового кодекса Российской Федерации, на втором месте работы нужно трудиться не больше 20 часов в неделю или 4 часов в день
— Исключение делается, если вы освобождены от исполнения трудовых обязанностей на основной работе (например, во время простоя. — Прим. ред.), — говорит директор юридической практики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Александр Южалин. — Тогда на работе по совместительству можно отработать больше 4 часов в день, однако за месяц (или другой учетный период) все равно может быть отработана только половина нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Это ограничение будет отражено в вашем трудовом договоре, и его нужно соблюдать.
Соответственно, максимум занятости по совместительству — полставки, а оплата должна быть пропорциональна отработанному времени. Исходя из этого, совместитель на 20 часов в неделю должен получать половину заработной платы уволившегося (или еще не нанятого) сотрудника, но в любом случае за месяц не ниже 50% от МРОТ. Это касается как внешнего совместительства (когда основное и дополнительное место работы в разных организациях), так и внутреннего (когда сотрудник работает на полторы ставки в одной компании).
— Есть еще иная схема, которую может предложить работодатель: совмещение должностей, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Оно осуществляется в рамках одного трудового договора: то есть в рамках одной смены без отрыва от основной работы работник выполняет по сути функционал двух должностей. В этом отличие от внутреннего совместительства. В случае совмещения должностей размер доплаты устанавливается по соглашению сторон, закон данный размер не регулирует.
А вот работать сразу на несколько полных ставок запрещено: основное место работы может быть одно. Остальное — совместительство, совмещение, подработка, но никак не полноценное основное место работы на полную ставку.
— Фактически — особенно до введения электронных трудовых книжек такое встречалось — у человека две трудовых книжки, одну подает в одно место, другое — в другое, смены не пересекаются. Но когда данный факт вскрывается, с одним из работодателей нужно будет либо расторгнуть договор, либо оформить сотрудника на совместительство, — рассказывает Артем Страшнов.
Права сотрудника на втором месте работы
В первую очередь следует сказать, что дополнительные полставки должны быть добровольными. Если вдруг ваш коллега уволился, а нового на его место найти не могут и заставляют оставшихся поделить его ставку между собой — можете жаловаться в трудовую инспекцию, это незаконно.
Александр Южалин подчеркивает, что работник-совместитель имеет точно такие же права и гарантии, как и работник, трудящийся по основному месту работы. Исключение составляют лишь те, кто работает в районах Крайнего Севера: «северные» гарантии им предоставляются только по основному месту работы.
— В остальном же работники-совместители не отличаются от других сотрудников. Им так же выплачивается заработная плата на условиях, предусмотренных трудовым договором, они так же являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования, имеют право на отпуск и так далее, — говорит он.
При этом отпуск работнику-совместителю предоставляется одновременно по каждому из мест работы. Решение о времени отпуска принимает работодатель по основному месту работы, второму придется подстроиться.
Больничный совместителю может оплачиваться как по каждому месту работы, так и по одному из них. Всё зависит от того, как долго он проработал на этих местах.
СЮЖЕТ
— Если вы уходите на больничный, работая в нескольких организациях, при этом два предыдущих календарных года работали там же, то получить оплату пособия можно по каждому из мест работы. Другой пример: вы уходите на больничный, работая в нескольких организациях, но два предыдущих календарных года работали в других организациях — в этом случае пособие выплачивается только по одному месту работы по вашему выбору, — говорит Южалин.
А вот уволить совместителя принудительно можно — если на работу примут сотрудника, для которого она будет являться основной. Работодатель должен в письменной форме предупредить об этом совместителя не менее чем за 2 недели до прекращения трудового договора.