«Только не пишите заявление по собственному!»: что делать работникам компаний, покидающих Россию

Сразу после массовых заявлений иностранных компаний об уходе из России их работники оказались в смятении, что делать дальше. Чуть позже стало понятно, что «уход из России» может подразумевать под собой самые разные схемы с юридической точки зрения. Сколько и в каких случаях будут платить, что делать, если вас попросят написать заявление по собственному желанию — в этих и других вопросах разбираемся с юристами и Минтрудом.

С точки зрения Трудового кодекса есть четыре основных сценария, по которому сейчас идут компании: