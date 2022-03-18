«Только не пишите заявление по собственному!»: что делать работникам компаний, покидающих Россию

Сразу после массовых заявлений иностранных компаний об уходе из России их работники оказались в смятении, что делать дальше. Чуть позже стало понятно, что «уход из России» может подразумевать под собой самые разные схемы с юридической точки зрения. Сколько и в каких случаях будут платить, что делать, если вас попросят написать заявление по собственному желанию — в этих и других вопросах разбираемся с юристами и Минтрудом.
С точки зрения Трудового кодекса есть четыре основных сценария, по которому сейчас идут компании:
- простой предприятия по объективным причинам (разрыв цепочки поставок, отсутствие комплектующих или невозможность техобслуживания оборудования);
- приостановление работы по воле работодателя, то есть когда продолжению работы объективно ничего не мешало;
- сокращение штата;
- ликвидация организации.
Как разъяснило Министерство труда и социальной защиты, в первом случае, согласно ТК РФ, работнику должны продолжать выплачивать ежемесячно две трети оклада. Во втором — две трети средней заработной платы. Второй вариант выгоднее, если вы кроме оклада получали премии и другие выплаты от работодателя.
Если же компания приостановила только часть производства, сотрудников могут перевести на его действующую часть.
— Возьмем пример Coca-Cola: цех по производству газировки остановлен, а цех по производству молочных продуктов работает, — объясняет юрист Юлия Федотова. — Тогда сотрудники из первого цеха могут перейти во второй с их письменного согласия и с сохранением среднего заработка, который был у них на предыдущем месте.
Иначе обстоит дело, если компания решает сократить штат или ликвидировать организацию.
— Предупреждение работнику о предстоящем сокращении должно быть сделано не позднее чем за два месяца до даты увольнения, — говорит юрист Денис Валдеев. — До истечения этого срока трудовой договор может быть расторгнут с письменного согласия работника с выплатой ему компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
Помните, что вас ни под каким предлогом не могут сократить, если вы попадаете в одну из этих категорий:
- беременные женщины;
- женщины с детьми в возрасте до трех лет;
- одинокие матери, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или ребенка до 14 лет;
- работники, воспитывающие детей-инвалидов без матери;
- единственные кормильцы детей-инвалидов;
- единственные кормильцы детей в возрасте до трех лет;
- родители, воспитывающие трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.
Однако выплаты для сотрудника будут зависеть не только от того, по какому сценарию пошла компания, но и от того, как были оформлены отношения с работодателем.
— Если вы работали по гражданско-правовому договору (это договор заказа, договор об оказании услуг или договор подряда), то никаких гарантий у вас нет, — пояснила Юлия Федотова. — Заказчик вправе расторгнуть такой договор в любую минуту, оплатив только фактически выполненную работу.
Также, по словам юриста, ни в коем случае не надо соглашаться на увольнение по собственному желанию, если вас к нему склоняют. Такое увольнение не дает работнику никаких прав на получение компенсаций и выходных пособий. Несправедливое увольнение можно попробовать оспорить в суде.
На особом положении находятся и сотрудники ИП.
— Когда работодателем является индивидуальный предприниматель, которого в силу статьи 307 ТК РФ относят к физическим лицам без образования юридического лица, вопрос обеспечения выходным пособием решается на основании трудового договора, — разъясняет юрист Юлия Севастьянова. — Предприниматель совместно с работниками определяет основания для выплаты пособия и его размер. Если в этом документе нет пункта о выплате прощального пособия, то начисление этой суммы остается прерогативой самого работодателя.
— Я предполагаю, что в течение ближайшего времени нас ждет наплыв работников, которые будут искать себе новое место занятости, — заметила Юлия Федотова.
Мы подробно рассказывали, как встать на биржу труда и получить от нее максимум. Если вы сделаете это в течение 14 дней после сокращения, работодатель должен продолжить выплачивать среднюю зарплату в течение второго и третьего месяцев, если за этот период вы не найдете новую работу. Для территорий Крайнего Севера этот период дольше — со второго по шестой месяц поиска работы.
СЮЖЕТ
17 марта Минтруд России анонсировал дополнительные меры поддержки безработных россиян. Например, данная категория сможет получать по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в месяц за участие в общественных работах. Всего же меры поддержки рынка труда охватят свыше 625 тысяч россиян и вскоре будут распространены на 1 миллион граждан, сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.