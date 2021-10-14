Кого уволят за отказ от вакцинации? Отвечают юристы и Роструд

Вместе с осенней вспышкой коронавируса в регионы страны пришла обязательная вакцинация. А те субъекты, которые ввели ее еще летом, ужесточают требования. Первыми под раздачу традиционно попадают сотрудники сферы торговли, туризма, транспорта и бытового обслуживания (все отрасли, где приходится работать с людьми) — начальство ставит планку в 60–80% привитых от общего числа сотрудников. Избежать вакцинации могут только те, у кого есть противопоказания. А что с остальными? Тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы. Законно ли это и могут ли уволить за отказ от прививки — разбираемся с юристами, кадровиками и Рострудом.
Но сначала сверим карты — вот список регионов, где на сегодняшний день действует обязательная вакцинация.
Согласно ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса, отстранить сотрудника от работы можно в случаях, предусмотренных не только кодексом и законами, но и «иными нормативными правовыми актами». Один из таких случаев — нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем говорится, что без профилактической прививки человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить его. Вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении, поясняют в Роструде.
Вакцина от коронавируса включена в календарь профилактических прививок. И если в регионе вынесено постановление о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает главный санитарный врач региона.
— С учетом эпидемиологической ситуации работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились, — говорит полномочный представитель Правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. — Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка, говорит Михаил Барщевский.
— Учитывая то, какое внимание уделяется коронавирусной теме, с большой долей вероятности отстранения будут признавать законными, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артём Страшнов. — Поскольку работодателям поступают требования от уполномоченных на то органов, это делается в общественных интересах. И вся тенденция до этого шла к тому, что нет особенных причин для того, чтобы не прививаться. Законодательство смотрит на это строго, потому что прививки — это общественный интерес. Поэтому, скорее всего, практика пойдет по тому, что будут отстранять, и отстранения будут признавать законными.
— Для регионов это требование будет законным при наличии соответствующих постановлений региональных властей, — говорит сотрудник отдела кадров Сергей Иванов. — Однако под ударом оказываются малые предприятия с небольшим количеством сотрудников. Требований медицинского отвода не содержится. Есть только цифра 60% сотрудников.
А вот увольнения за отказ от вакцинации в российском трудовом законодательстве не предусмотрено. Однако отстранить от работы могут ровно на столько, сколько будет длиться обязательная вакцинация. Пока конца и края ей не видно, так что заядлые антипрививочники, в принципе, могут готовиться к тому, что какое-то время придется посидеть без зарплаты. И поддельные справки ситуацию не исправят. К тому же левая справка о наличии противопоказаний — это уже состав уголовного преступления, поскольку является документом, «дающим права и освобождающим от обязанностей».