Кого уволят за отказ от вакцинации? Отвечают юристы и Роструд

А вот увольнения за отказ от вакцинации в российском трудовом законодательстве не предусмотрено. Однако отстранить от работы могут ровно на столько, сколько будет длиться обязательная вакцинация. Пока конца и края ей не видно, так что заядлые антипрививочники, в принципе, могут готовиться к тому, что какое-то время придется посидеть без зарплаты. И поддельные справки ситуацию не исправят. К тому же левая справка о наличии противопоказаний — это уже состав уголовного преступления, поскольку является документом, «дающим права и освобождающим от обязанностей».

