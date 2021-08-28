«Что меня бесит». Таксист — о пассажирах-свиньях, проклятых дворах новостроек и бешеных ценах в непогоду

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — таксист. Он рассказал, после каких пассажиров надо сразу ехать на мойку и почему он не любит возить маленьких собачек. А также — про клиентов, которые «сливаются» в последний момент или путают арку с перекрестком, про адские дворы новостроек и заказы в СНТ без адреса. И еще объяснил, удается ли «навариться» на бешеных ценах в непогоду.
Красная дорожка на тарифе «эконом»
Самый треш ездит на экономе. Они самые требовательные. Им за их сто рублей нужно, чтоб к подъезду подъехали, красную ковровую дорожку постелили, часто просят включить свою музыку, кондиционер, покурить... Можно еще долго перечислять. Потом упорно ждут сдачу. Не все, конечно, но такие именно по эконому ездят.
Не хватает мелочи на поездку тоже обычно в экономе. Не считают нужным даже ее давать. Скажем, поездка стоит 104 рубля, дают сотку и выходят. Или сдачу упорно ждут с протянутой рукой — чем дешевле поездка, тем чаще ждут сдачи. Скажем, часто бывает, ждут два рубля с сотки. Как-то пришлось одному пассажиру перевести сдачу в десять рублей на карту (не было двух рублей мелочи) и заплатить комиссию за перевод — тридцать рублей.
Пьяные в такси
Пьяные пассажиры попадаются, но все зависит все-таки от дня недели, времени суток и тарифа. Чаще всего это выходные в вечернее время. Самое большое количество выпивших людей ездят по тарифу «эконом», на комфорте пьяные тоже попадаются, но они культурнее, что ли.
Заказы из ночных клубов я стараюсь не брать. Как правило, оттуда вываливается просто тело. Непонятно что. Есть исключения, но в 50% случаев это именно такие клиенты. Но сейчас таких меньше.
Самые неприятные пассажиры из этой категории — выпившие студентки, которые возвращаются в общагу. Обычно их четыре, даже пытаются впятером залезть, они едут в складчину, они не умеют пить, их тошнит. У меня были случаи, когда их тошнило в салоне. Это очень неприятно, это конец смене, это траты денег и нервов. Да и вообще это противно. Компенсируют, конечно, но не всегда. И самое неприятное в этой ситуации — они не просили остановиться, чтобы выйти и сделать это на улице.
Пьяный пьяному рознь, поэтому одни молча едут и спокойно хотят попасть домой, а другие начинают барагозить. Есть очень щедрые пьяные, добрые. А есть агрессивные, которым надо подраться. И есть пьяные «в дрова». Они могут со всей дури хлопнуть дверями. Они видят свою цель, но как она будет достигнута, их не волнует. Однажды забирал троих мужчин из гаража, им хотелось выехать на природу. Хотя до этой «природы», куда они хотели, идти было 500 метров. И вот они завалились в машину все грязные, обувь грязная, перегаром несет. Но что делать — приехал, заказ надо выполнить, повез их на природу.
«Да не хлопайте вы дверями»
Долбят дверями чаще всего те, у кого нет своей машины. Они просто не думают о том, что машина требует каких-то вложений. Для них машина — это просто средство передвижения, то же самое, что сесть в трамвай, троллейбус, маршрутку. У кого есть свои машины, те даже дверь с первого раза не закрывают, приходится самому открывать, чтобы хлопнуть чуть посильнее.
Еще одна категория пассажиров, хлопающих дверями, — девушки. Делают так, когда хотят показать недовольство.
А бывает наоборот: пытаются не хлопать, дверь легонько закрывают, думают, что не закрылась, снова открывают и с силой закрывают. О, еще есть такие: откроют одну дверь, положат сумку, потом в другую дверь садятся. Ритуал.
«Ой, да не верь ты своему навигатору, я лучше знаю»
Бесят пассажиры-советчики. «Ой, давай по навигатору не поедем, я лучше дорогу знаю». Я никогда не спорю. Но в итоге получается еще дольше. В основном так делают те, кто опаздывает. Они торопятся, психуют, начинают советовать. Иногда я прислушиваюсь, ибо они часто ездят одним и тем же маршрутом и им так удобнее. Им кажется, что так быстрее, они так привыкли.
Но если навигатор показывает пробку и ведет другим маршрутом, я выберу совет навигатора, я не первый день с ним работаю, он реально выручает. А мое время — это деньги. Советы по поводу машины тоже дают, к каким-то можно прислушаться, но я в машинах своих хорошо разбираюсь, поэтому я киваю и улыбаюсь. Главное не спорить. Люди ведь хотят думать, что они лучше других знают и умеют. Поэтому их лучше не разочаровывать. Мне не жалко. А им приятно
Был такой случай, когда клиент опаздывал и дико психовал. Все можно решить. Если вы опаздываете — платите двойной, тройной тариф, и я буду ехать быстрее. Кто-то соглашался, кто-то отказывался.
Каждый пятый любит поговорить
Если пассажир рвется сесть вперед, однозначно будет разговаривать. Каждый пятый начинает разговор. О чем? О погоде-природе, политике, об автомобилях и зарплатах, о ценах в такси. Часто разговор начинается с того, почему такая цена, и дальше больше. Задают вопросы часто про автомобиль: какого года, как себя ведет, свой — не свой. Также спрашивают о заработках.
Новости обсуждают часто, про ковид и прививки, маски и пандемию вообще каждый второй говорит. В целом люди любят поболтать. Но это от водителя зависит, мне кажется. Устраивают иногда семейные разборки, это да. Я часто вожу семьи по тарифу «детский», там столько всего «увлекательного»! Многие водители поддерживают разговор, но первые не начинают.
Пассажиры любят в такси поговорить по телефону. Я слушаю о личных проблемах, о работе. Бывает еще так громко, эмоционально обсуждают, что потом в ушах звенит еще полдня.
Вызывают такси и уходят в закат
Клиенты «сливаются». В основном это те люди, которые заказывают сразу несколько разных такси и едут на том, которое приехало быстрее и стоит дешевле. Другие заказы, конечно, не отменяют. И вот несколько машин приезжают зря. Еще так балуются дети. Вызывают через приложение, приезжаешь, а никого нет. Бывает, даже с чужого телефона. Звонишь, а человек удивляется, говорит, что никакого такси не заказывал. Выручает, что сейчас приложение редко выдает заказы дальше, чем за три километра, а то не наездишься.
Буквально позавчера меня кинул приличный с виду молодой человек.
Но сейчас каждый пассажир в агрегаторе идентифицирован, поэтому кинуть без последствий уже не получится. У меня стоит только безналичная оплата, но при форс-мажоре я обращаюсь в техподдержку.
Но вообще тех, кто прямо кидает, мало. Ибо система агрегатора налажена отлично. С них спишется сумма, равная стоимости подачи и платного ожидания водителем пассажира. Водитель может отменить заказ, на который клиент не вышел, только через 5–8 минут платного ожидания. Оно капает не в пользу клиента. Но если пассажир вызвал за наличные, то он может отменить заказ. В следующий раз, когда ему реально нужно будет уехать, цена такси будет с высоким коэффициентом, то есть будет дорого.
Бывает, приезжаешь, и человека в указанной точке нет. Вообще это самое дурацкое, когда непонятно, откуда человека забрать. Бывает, туда просто не подъехать. Пытаешься объяснить: вот, пройдите десять метров, а потом видишь, что заказ сняли. Конечно, я стараюсь встать там, где всем будет удобно. Но не всегда так получается.
Приехал как-то за девушкой, звоню. Она упорно доказывает, что стоит у перекрестка. Ну нет там перекрестка, где она описывает. Объехал, оказалось, она стоит возле арки и для нее вот это и есть перекресток. А там еще односторонка.
Самые свиньи — это клиенты с детьми
Чаще всего дети орут всю дорогу: хочу то, хочу это. Салон после них — как война прошла.
Приходится ехать мыть машину — клиентам же всем хочется в чистой машине ехать, и следующим пассажирам с ребенком тоже нужен чистый салон.
Есть и взрослые клиенты, которые за одну поездку умудряются загадить машину. Им не сидится спокойно на месте. Точат что-то всю дорогу, потом вся машина в крошках. Каждую весну вожу дачников, рассаду, земля в итоге по всему салону и багажнику.
Есть клиенты, от которых воняет потом, перегаром, и везти их не самое приятное занятие. А есть чересчур надушенные дамы — будто парфюмерную фабрику везешь. Я вообще противник всяких излишеств в запахах, приходится окно открывать.
И тогда получается гремучая смесь.
Дымить сигаретами в такси порываются выпившие, но это скорее редкость. А вот электронные сигареты курят, даже не спрашивают. Они наивно полагают, что их айкосы не пахнут и вообще это не сигареты, «че такого-то».
Собаки в машине хуже детей
Собаки в машине хуже детей. Только если после детей ты еще можешь отмыть машину, то после собак остаются царапины. Бывает такое, что клиент не предупреждает, что едет с собакой.
«Возить в слякоть — это прямо боль»
Самое неприятное, когда встают ногами на пороги. Можно же перешагнуть и сразу на коврик встать.
Половина пассажиров не считает нужным отряхивать обувь. Кто-то хотя бы говорит: «Ой, извините, я уже тут встал грязными ногами». А кто-то ставит и не стесняется. Ну видно же, что коврики в машине чистые, зачем настолько грязными ногами вставать? Идет грязный снег, и большинство пассажиров садятся — сначала обтирают пороги обувью, потом сиденье все грязное. Под ковриком — лужа. В самое межсезонье прямо лужи стоят на коврике. Приходится раз в час останавливаться, убирать эту лужу. Ведь все клиенты хотят чистый салон.
Мы возим за бесценок
Априори считаю, что цена на такси сильно занижена. При этом работа тяжелая, нервная. И чтобы было не обидно, надо зарабатывать хотя бы по три тысячи в день чистыми, а в среднем выходит около двух тысяч, независимо от сезона. Это мало. Все хорошие заказы уходят брендированным автомобилям. Если машина небрендированная, то заказы приходят по остаточному принципу.
Откуда такие цены на такси
В непогоду машин работает гораздо меньше, а уехать хотят гораздо больше, соответственно цена растет. К этому уже привыкли, но не все. Истерики, конечно, есть, но пассажир ведь видит цену до заказа машины, ему решать, ехать или нет. Я тоже, простите, за копейки не буду гробить свой автомобиль и подвергать себя опасности, ибо плохая погода — это большой риск ДТП. Да и работать сложно. Обычно это пробки, плохие условия видимости, потопы или сугробы... Не хотите платить, придумывайте другой способ добраться. В любой другой момент то же самое такси за ту же самую поездку берет копейки и это никого не смущает. Так что все честно.
«Как ты докатился до такси?»
Очень раздражают стереотипы, что в такси работает низший класс. Думают, что таксовать — это не профессия, не работа. Часто люди считают, что в такси работают те, у кого проблемы с законом, или человек ничего не умеет.
Образования нет или опыта, думают люди. Но это все стереотипы. Очень много среди таксистов людей образованных, которые и руками, и головой работать умеют. Заработок у таксиста не самый плохой, так что понятно, по какой причине выбирают работу в такси. Тем более если нравится этим заниматься.
Дворы новостроек — это ад для таксистов
Сейчас понастроили много жилых комплексов, где просто не проехать. По идее, там прокатано в два ряда, но по факту там так все заставлено, что проехать можно только одной машине.
И катаешься туда-сюда, а время ожидания идет. Клиент недоволен, но и сам выйти навстречу не желает. Эти новые районы — какой-то ад.
Заказы в СНТ, сады-огороды, на базы всякие просто бесят. Дорога плохая, обратно едешь порожняком, стоит дешево... Не всегда пассажир правильно указывает свое местоположение, из-за этого возникают конфликты. Пассажир обвиняет водителя, не пытается объяснить, где сам находится, но зачем водителю тратить свое время и специально подъезжать не туда?
Еще раздражает, когда хотят ехать с детьми и не указывают этого. Начинаются конфликты. Когда больше четырех человек — тоже часто бывает.
Самые щедрые чаевые — 500 рублей
Чаевые оставляют нечасто. Обычно сами же таксисты, водители, работники сферы услуг. Из аэропорта кто едет. По детскому тарифу, кто с большим багажом, кто торопился и успел, за беседу интересную, за то, что айкос разрешили покурить или музыка понравилась. По безналу оставляют на чай целенаправленно — процент от стоимости заказа. Даже, бывает, пять рублей, но оставят. За наличные тоже — либо сдачу не берут, либо добавляют. Из 20–30 заказов за смену человек шесть-семь оставляют.
Не забывайте свои вещи
Чаще всего в машине забывают телефоны, ключи, банковские карты, зимой — шарфы, перчатки, зонтики. В багажнике рюкзаки забывали, самокаты детские, санки, ледянки. Один раз мужчина забыл шапку, долго с ним созванивались, никак было не по пути, в итоге вернул ему шапку через три месяца. Приходится потом тратить свое время на возврат, особенно когда уезжаешь в другой район. Иногда платят, но чаще всего просто спасибо говорят. Это все очень муторно. Не забывайте свои вещи.
Я знаю по коллегам, бывает и так, что пассажиры что-то забывают, а водители им не возвращают. Звонят им, а таксисты отвечают, что у них в машине никто ничего не оставлял. Потому что мороки много.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают таксиста:
- когда со всей дури хлопают дверью;
- когда не отряхивают ноги от мокрого снега и тащат лужу в салон;
- когда точат булки, и машина потом вся в крошках;
- когда возят собак, которые царапают сиденье;
- когда возят рассаду, из которой высыпается земля;
- когда едут пассажиры с детьми, которые пинают переднее сиденье;
- когда вызывают такси и пропадают;
- когда вызывают во дворы новостроек, где невозможно проехать, и в СНТ без адреса;
- когда громко обсуждают личные проблемы во время поездки;
- когда курят в салоне, не спросив разрешения.
СЮЖЕТ
В прошлых серия проекта учительница честно рассказала, почему все бегут из школы, а воспитательница объяснила, почему работа в садике доводит до нервного срыва. Прочитать полные монологи этих героев, а также узнать об изнанке работы стюардессы, педиатра, свадебного фотографа, официанта, стоматолога и кассира в магазине можно здесь.
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