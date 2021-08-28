«Что меня бесит». Таксист — о пассажирах-свиньях, проклятых дворах новостроек и бешеных ценах в непогоду

И катаешься туда-сюда, а время ожидания идет. Клиент недоволен, но и сам выйти навстречу не желает. Эти новые районы — какой-то ад.

Заказы в СНТ, сады-огороды, на базы всякие просто бесят. Дорога плохая, обратно едешь порожняком, стоит дешево... Не всегда пассажир правильно указывает свое местоположение, из-за этого возникают конфликты. Пассажир обвиняет водителя, не пытается объяснить, где сам находится, но зачем водителю тратить свое время и специально подъезжать не туда?



Еще раздражает, когда хотят ехать с детьми и не указывают этого. Начинаются конфликты. Когда больше четырех человек — тоже часто бывает.



Самые щедрые чаевые — 500 рублей

Чаевые оставляют нечасто. Обычно сами же таксисты, водители, работники сферы услуг. Из аэропорта кто едет. По детскому тарифу, кто с большим багажом, кто торопился и успел, за беседу интересную, за то, что айкос разрешили покурить или музыка понравилась. По безналу оставляют на чай целенаправленно — процент от стоимости заказа. Даже, бывает, пять рублей, но оставят. За наличные тоже — либо сдачу не берут, либо добавляют. Из 20–30 заказов за смену человек шесть-семь оставляют.



Не забывайте свои вещи

Чаще всего в машине забывают телефоны, ключи, банковские карты, зимой — шарфы, перчатки, зонтики. В багажнике рюкзаки забывали, самокаты детские, санки, ледянки. Один раз мужчина забыл шапку, долго с ним созванивались, никак было не по пути, в итоге вернул ему шапку через три месяца. Приходится потом тратить свое время на возврат, особенно когда уезжаешь в другой район. Иногда платят, но чаще всего просто спасибо говорят. Это все очень муторно. Не забывайте свои вещи.



Я знаю по коллегам, бывает и так, что пассажиры что-то забывают, а водители им не возвращают. Звонят им, а таксисты отвечают, что у них в машине никто ничего не оставлял. Потому что мороки много.



Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают таксиста:



когда со всей дури хлопают дверью;

когда не отряхивают ноги от мокрого снега и тащат лужу в салон;

когда точат булки, и машина потом вся в крошках;

когда возят собак, которые царапают сиденье;

когда возят рассаду, из которой высыпается земля;

когда едут пассажиры с детьми, которые пинают переднее сиденье;

когда вызывают такси и пропадают;

когда вызывают во дворы новостроек, где невозможно проехать, и в СНТ без адреса;

когда громко обсуждают личные проблемы во время поездки;