«Что меня бесит»: учитель — о том, как скандалят родители и из-за чего школу называют дурдомом на выезде

Родители-скандалисты

Родителей условно можно разделить на тех, кто готов во всем помогать, и тех, кто сдает ребенка в школу и потом обвиняет учителей во всех смертных грехах. Так вот, адекватных родителей из первой категории становится всё меньше. Зато второй категории много. Такие родители ходят и выпрашивают оценки, говорят учителю, что он учит неправильно, а как надо, знают только они.

Эти родители могут выразить желание посидеть на уроках и оценить работу учителя, не имея при этом не то что педагогического, а вообще какого-то высшего образования. Была мама, которая меня начала учить, что такой темы не должно быть в рабочей программе, отчитывала меня как девочку, обещая сходить к завучу.



Еще была у нас такая мама, которая скандалила, приходила на уроки, при этом сама была даже без среднего специального образования. Жаловалась директору, потому что ее ребенку поставили не ту оценку, которую ей хотелось. Если она поставила себе цель убрать учителя из класса, она добьется этого любым путем, хотя есть критерии, по которым эти оценки ставятся.

