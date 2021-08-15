«Что меня бесит»: учитель — о том, как скандалят родители и из-за чего школу называют дурдомом на выезде

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — учительница. Она поделилась тем, как родители доводят до увольнения, а дети — до седины, а также рассказала про выпрашивание оценок, вал бумажной работы, принуждение к голосованию и учительскую зарплату.
Школа — это дурдом
Все, кто узнал о моих планах идти работать в школу, начали меня отговаривать. Одногруппники, которые уже сбежали из школ, родственники, даже мои бывшие учителя, все говорили: «Школа — это дурдом на выезде! Даже не думай». Но меня это не остановило, а зря.
Родители-скандалисты
Родителей условно можно разделить на тех, кто готов во всем помогать, и тех, кто сдает ребенка в школу и потом обвиняет учителей во всех смертных грехах. Так вот, адекватных родителей из первой категории становится всё меньше. Зато второй категории много. Такие родители ходят и выпрашивают оценки, говорят учителю, что он учит неправильно, а как надо, знают только они.
Эти родители могут выразить желание посидеть на уроках и оценить работу учителя, не имея при этом не то что педагогического, а вообще какого-то высшего образования. Была мама, которая меня начала учить, что такой темы не должно быть в рабочей программе, отчитывала меня как девочку, обещая сходить к завучу.
Еще была у нас такая мама, которая скандалила, приходила на уроки, при этом сама была даже без среднего специального образования. Жаловалась директору, потому что ее ребенку поставили не ту оценку, которую ей хотелось. Если она поставила себе цель убрать учителя из класса, она добьется этого любым путем, хотя есть критерии, по которым эти оценки ставятся.
Во всем виноват учитель
Такие родители скандалят по любому поводу. Учитель в этом плане никак не защищен. Чтобы не раздувать скандал, администрация школы чаще всего встает на сторону родителя.
Из всего этого раздуваются такие скандалы, что работать в школе становится невыносимо. Поэтому у нас такой большой дефицит педагогов, о котором, конечно, вслух не говорят, но по факту он есть. У всех учителей по несколько ставок. Многих нагружают, чтобы показать среднюю зарплату по региону, и вынуждают брать 2–3 ставки. Это 36 учебных часов — полноценная неделя, хотя у педагога по закону ставка всего 18 часов, ведь на подготовку к уроку тратится не меньше времени, чем на сами уроки.
Двойки ставить нельзя — рисуй тройки
Что касается учеников, то сразу хочу сказать: большинство абсолютно не хочет учиться. Все эти разговоры, что нужно их заинтересовать, увлечь — без толку. Им абсолютно всё равно. Единицы готовы учиться. К тому же мне достались очень сложные классы. Многие всячески провоцировали меня на конфликт, причем специально. К моему удивлению, это были не парни, а девочки. Дети чувствуют свою безнаказанность, всё записывают на телефоны, дневники в школу не приносят. На них абсолютно нет рычагов давления.
К тому же ко мне неоднократно подходили классные руководители и говорили, что это ребенок нашей коллеги или его папа купил школе аппаратуру, поэтому нужно ставить хорошие оценки. Спорить было бесполезно.
Родители делают домашку за детей или разрешают пользоваться готовыми заданиями. Им всё равно, списал ребенок или не списал. Много смешного можно услышать, почему ребенок не сделал домашнюю работу: гулял, устал и не сделал, ходил на день рождения к коту, ездил к бабушке. Но больше всего меня бесило, когда дети просто не записывают домашнее задание — они вообще перестали это делать, несмотря на то, что всё дублируется в электронный дневник, в родительские чаты. Пишут только расписание в лучшем случае. Мама открыла дневник, а там ничего не написано — и всё, все успокоились. Это уже безответственность родителей.
Родители обсуждают учителей
Если родитель при ребенке обсуждает учителя, то никогда у этого учителя не будет авторитета. Он для него не будет являться тем, кого следует слушать, и отношение будет соответствующим.
Поведение ребенка полностью транслирует поведение родителя. Дочка одной мамы-скандалистки демонстративно сидела ко мне спиной на уроках.
Еще дети могут играть на уроках. Стараешься это пресекать, но забирать телефоны мы не имеем права — это собственность ребенка.
Голосуйте, за кого сказано
На Первое сентября в конце линейки руководство школы всех собрало в актовом зале. Нам сказали, что нас хочет поздравить местный депутат. Когда мы собрались в зале, то первые две минуты он правда поздравлял нас. А затем 15 минут говорил о том, что скоро выборы и нужно проголосовать за определенного кандидата, ведь он настоящий патриот и от его победы зависит будущее.
Отчитайся за то и за это
Очень напрягала куча отчетности, которую у нас в очередной раз якобы сократили.
Но планировать воспитательную работу с классом надо на год вперед и сдать план в начале года. Это очень бесило. Каждую четверть надо отчитываться, что сделал, и если не сделал, то почему. Но это всё фикция. Главное — красиво написать, а можно и не делать, никто проверять не будет. Это и бесило — бесполезная работа.
Но самым раздражающим из всех дополнительных заданий было дежурство в коридоре.
На каждую перемену выставляются три-четыре учителя, и ты просто не можешь сходить ни в туалет, ни в столовую.
«Да когда она уже орать перестанет»
В учительской среде раздражает, что есть учителя (обычно это люди в возрасте), которые считают, что на детей надо орать, что только с помощью ора можно их построить. Но на самом деле нет, у детей, кроме «когда она уже закончит орать», в голове ничего не остается. Еще бесит, если ребенок приходит исправлять оценки, а ему часовую нотацию прочитают, которая ему вообще не нужна. Всё мимо ушей, только время потрачено впустую.
Репетиторы просто вытягивают деньги
Дети, которые по предмету полный ноль, идут к репетиторам, и там им просто нарешивают задания на 2–3 листа вперед по учебнику. Но знаний от этого не прибавляется, а родители бравируют тем, что ходят к репетитору.
Лучше потихоньку увеличивайте знания, чем ставить репетитору задачу только помогать с домашкой. Это медвежья услуга — только еще и платная.
Можно получать нормальную зарплату, но тогда жить некогда
Ставка учителя примерно 16 тысяч, но на них не выжить. Надо брать классное руководство, это плюс 5 тысяч. Надо брать две ставки, чтобы получать нормальную зарплату. Проблема в том, что тебе некогда жить. Тебе некогда готовиться к урокам, ты не видишь собственных детей. Нет ни выходных, ни какого-то маломальского времени на себя.
Когда ты после 12 уроков приходишь домой, тебе абсолютно наплевать, чем завтра занять детей. На уроке открываем учебник и пошли подряд делать упражнения. Ни презентацию, ни дополнительных материалов не готовишь, приходишь и падаешь. Выжить на зарплату можно, только для этого надо очень много работать.
Топ-10 моментов, которые больше всего раздражают учителя:
- низкая зарплата за одну ставку;
- большая нагрузка, которую не оплачивают;
- родители-пофигисты, которые «сдают» ребенка в школу, как в камеру хранения;
- родители-скандалисты, которые всем недовольны;
- дети, которые не уважают учителей;
- вал отчетности, которого не становится меньше;
- когда во всем винят учителя;
- дети, играющие в телефоне на уроках;
- ученики, которые не записывают «домашку»;
- принуждение голосовать за «нужного» кандидата.
СЮЖЕТ
В других сериях нашего проекта «Что меня бесит» можно прочитать, что раздражает продавца в магазине, от каких пассажиров трясет стюардессу, какие родители нервируют педиатра и какие гости добавляют хлопот официанту. Полные рассказы героев можно найти здесь.
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