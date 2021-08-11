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В Новосибирской области увеличилось число сотрудников, уволенных из-за сокращений

Официальный уровень безработицы падает

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С начала года работу нашли <nobr class="_">58 100</nobr> человек

С начала года работу нашли 58 100 человек

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Минтруд Новосибирской области назвал число безработных в регионе

В Новосибирской области с конца июня до начала августа уменьшилось число безработных. Показатель сократился с 2,7% до 2,2%.

— В целом по области зарегистрированы 33 000 безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 2,4% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 74 100 человек. За этот период 2591 работник был уволен из организаций области в связи с сокращением, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

К концу июня из-за сокращения был уволен 2081 сотрудник, то есть за месяц их число увеличилось на 510. При помощи центров занятости нашли работу 49 000 жителей региона. К началу августа этот показатель вырос до 58 100 человек.

— Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 56 600 человек, что на 33,6% больше аналогичного периода прошлого года, — добавили в Минтруде.

Ранее НГС рассказывал о жительнице Новосибирска Марии Осипове, которая нашла себе работу на круизном лайнере. Она смогла посетить США, Гондурас, Мексику и другие страны. Девушка рассказала, как работают люди на лайнере и сколько за это платят.

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безработицаработарынок труда
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