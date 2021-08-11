В Новосибирской области увеличилось число сотрудников, уволенных из-за сокращений

Минтруд Новосибирской области назвал число безработных в регионе
В Новосибирской области с конца июня до начала августа уменьшилось число безработных. Показатель сократился с 2,7% до 2,2%.
— В целом по области зарегистрированы
К концу июня из-за сокращения был уволен 2081 сотрудник, то есть за месяц их число увеличилось на 510. При помощи центров занятости нашли работу
— Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила
Ранее НГС рассказывал о жительнице Новосибирска Марии Осипове, которая нашла себе работу на круизном лайнере. Она смогла посетить США, Гондурас, Мексику и другие страны. Девушка рассказала, как работают люди на лайнере и сколько за это платят.