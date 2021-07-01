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В Новосибирске за полгода сократилось число безработных — в каких сферах сотрудников ищут чаще всего

С начала года в центры занятости обратились 58 900 человек

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Работодатели активно ищут новых сотрудников

Работодатели активно ищут новых сотрудников

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В Новосибирской области почти вдвое уменьшилось число безработных

В Новосибирской области за полгода почти вдвое сократилось количество безработных. Если в конце декабря 2020 года их число составляло 71 700, то в конце июня — 37 400, то есть 2,7% от общего числа рабочей силы.

— С начала года за содействием в поиске работы обратились 58 900 человек. За этот период 2081 работник был уволен из организаций области в связи с сокращением. С начала года при содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 49 000 человек, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

При этом предприятия Новосибирской области заявили о потребности в 54 800 работников. Это на 6,4% ниже того же периода в прошлом году.

Как пояснила НГС HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич, спад безработицы начался в сентябре 2020 года. При этом Новосибирская область, как и некоторые другие регионы, испытывает дефицит кадров после пандемии.

— Рынок труда восстанавливается, активность работодателей достаточно высока, чего нельзя сказать о соискателях. Сегодня у них больше возможностей для смены работы, но люди не торопятся — темпы прироста резюме в несколько раз ниже, чем прирост числа вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом наблюдается рост вакансий по всем рубрикам, но в топе по динамике — сельское хозяйство, персонал для дома, банки, инвестиции, лизинг, транспорт и автобизнес, сфера услуг, — сообщили в PR-службе «Зарплаты.ру».

Ранее НГС выяснил, насколько новосибирцам выгодно переезжать в Москву. Рассказываем, представители каких профессий смогут существенно увеличить свой доход в столице.

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