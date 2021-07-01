В Новосибирске за полгода сократилось число безработных — в каких сферах сотрудников ищут чаще всего

В Новосибирской области за полгода почти вдвое сократилось количество безработных. Если в конце декабря 2020 года их число составляло 71 700 , то в конце июня — 37 400 , то есть 2,7% от общего числа рабочей силы.



— С начала года за содействием в поиске работы обратились 58 900 человек. За этот период 2081 работник был уволен из организаций области в связи с сокращением. С начала года при содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 49 000 человек, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

