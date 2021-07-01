В Новосибирске за полгода сократилось число безработных — в каких сферах сотрудников ищут чаще всего

В Новосибирской области почти вдвое уменьшилось число безработных
В Новосибирской области за полгода почти вдвое сократилось количество безработных. Если в конце декабря 2020 года их число составляло
— С начала года за содействием в поиске работы обратились
При этом предприятия Новосибирской области заявили о потребности в
Как пояснила НГС HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич, спад безработицы начался в сентябре 2020 года. При этом Новосибирская область, как и некоторые другие регионы, испытывает дефицит кадров после пандемии.
— Рынок труда восстанавливается, активность работодателей достаточно высока, чего нельзя сказать о соискателях. Сегодня у них больше возможностей для смены работы, но люди не торопятся — темпы прироста резюме в несколько раз ниже, чем прирост числа вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом наблюдается рост вакансий по всем рубрикам, но в топе по динамике — сельское хозяйство, персонал для дома, банки, инвестиции, лизинг, транспорт и автобизнес, сфера услуг, — сообщили в PR-службе «Зарплаты.ру».
Ранее НГС выяснил, насколько новосибирцам выгодно переезжать в Москву. Рассказываем, представители каких профессий смогут существенно увеличить свой доход в столице.