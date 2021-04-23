В Новосибирской области резко сократилось число безработных — сколько их сейчас

В Новосибирской области число безработных снизилось на
В Новосибирской области с начала
В начале марта в регионе насчитывалось
— С начала года за содействием в поиске работы обратились
С начала года за помощью в поиске работы обратились
Аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» недавно подсчитали, что у половины новосибирцев нет возможности копить деньги, так как приходится жить от зарплаты до зарплаты.
Ранее НГС писал о том, что строители ЛДС остались без зарплаты за несколько месяцев. Из-за этого они обратились в суд.