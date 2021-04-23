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Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

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В Новосибирской области резко сократилось число безработных — сколько их сейчас

Рассказываем, как за месяц изменилась ситуация на рынке труда

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За помощью в поиске работы обратились <nobr class="_">30 500 человек</nobr>&nbsp;

За помощью в поиске работы обратились 30 500 человек 

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В Новосибирской области число безработных снизилось на 12 600 человек

В Новосибирской области с начала 2021 года до середины апреля зарегистрировали 47 600 безработных — это 3,4% от трудоспособного населения.

В начале марта в регионе насчитывалось 60 200 человек без работы. Таким образом, число безработных сотрудников сократилось почти на 21%.

— С начала года за содействием в поиске работы обратились 33 400 человек. За этот период 1255 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, что на 43,6% больше аналогичного периода прошлого года, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

С начала года за помощью в поиске работы обратились 30 500 человек. При этом организации региона заявили о том, что нуждаются в 45 900 работниках.

Аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» недавно подсчитали, что у половины новосибирцев нет возможности копить деньги, так как приходится жить от зарплаты до зарплаты.

Ранее НГС писал о том, что строители ЛДС остались без зарплаты за несколько месяцев. Из-за этого они обратились в суд.

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