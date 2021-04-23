В Новосибирской области резко сократилось число безработных — сколько их сейчас

В Новосибирской области с начала 2021 года до середины апреля зарегистрировали 47 600 безработных — это 3,4% от трудоспособного населения.

В начале марта в регионе насчитывалось 60 200 человек без работы. Таким образом, число безработных сотрудников сократилось почти на 21%.