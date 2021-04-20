Зарплаты новосибирцев подскочили до 80 тысяч рублей: список сфер, где хорошо и плохо платят

В Новосибирской области средняя зарплата выросла на
Средняя зарплата в Новосибирской области за февраль 2021 года составила
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Прибыльнее всего работать в сфере финансов — средняя зарплата здесь
Самой малооплачиваемой остается работа в гостиничной отрасли и общепите — средняя зарплата здесь всего
Доход в сфере здравоохранения за месяц упал на 3345 рублей и составил
В начале марта стало известно, что в Новосибирской области увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращений.