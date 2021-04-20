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Зарплаты новосибирцев подскочили до 80 тысяч рублей: список сфер, где хорошо и плохо платят

Самой высокооплачиваемой отраслью стали финансы и страхование (даже айтишники получают меньше)

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За месяц средние зарплаты в некоторых сферах резко выросли, а в <nobr class="_">других —</nobr> сократились. Где вы работаете? И соответствует ли ваш заработок средней цифре? Расскажите в комментариях

За месяц средние зарплаты в некоторых сферах резко выросли, а в других — сократились. Где вы работаете? И соответствует ли ваш заработок средней цифре? Расскажите в комментариях

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В Новосибирской области средняя зарплата выросла на 82 рубля

Средняя зарплата в Новосибирской области за февраль 2021 года составила 40 694 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 82 рубля. НГС изучил данные Новосибирскстата и выяснил, работники каких сфер зарабатывают больше и меньше всего.

Для удобства — смотрите этот список:

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Прибыльнее всего работать в сфере финансов — средняя зарплата здесь 84 542 рубля. За ней следует отрасль информации и связи, сотрудники которой зарабатывают в среднем 70 876 рублей (данные на февраль 2021 года). При этом месяцем ранее в сфере IT платили больше, чем финансистам, на 11 560 рублей.

Самой малооплачиваемой остается работа в гостиничной отрасли и общепите — средняя зарплата здесь всего 21 393 рубля. Почти на 6 тысяч больше получают работники сельского хозяйства. В торговле средняя зарплата составляет 32 827 рублей.

Доход в сфере здравоохранения за месяц упал на 3345 рублей и составил 41 080 рублей. В образовании зарплаты немного выросли — с 34 922 до 35 216 рублей.

В начале марта стало известно, что в Новосибирской области увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращений.

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зарплатаработастатистика
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