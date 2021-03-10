В Новосибирской области увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращения

Число безработных в Новосибирской области резко сократилось с начала года
В Новосибирской области с конца декабря 2020 года до начала марта 2021 года число безработных уменьшилось с
— Уровень официальной безработицы составил 4,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились
В конце января в регионе было
— Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила
Ранее НГС выяснил, что, несмотря на рост числа безработных в Новосибирской области, их пособия уменьшились. Мы разобрались, как правильно оформить документы на выплаты и каких специалистов не хватает на рынке труда.