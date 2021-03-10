В Новосибирской области увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращения

В Новосибирской области с конца декабря 2020 года до начала марта 2021 года число безработных уменьшилось с 71 700 человек до 60 200 , то есть на 16%. При этом, в сравнении с первыми месяцами прошлого года, увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращений.



— Уровень официальной безработицы составил 4,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 18 300 человек. За этот период 760 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, что на 25,2% больше аналогичного периода прошлого года. С начала года при содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 16 700 человек, — говорится в сообщении Министерства труда и соцразвития НСО.