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В Новосибирской области увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращения

Всего в регионе 16 200 безработных

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О ситуации на рынке рассказали в Минтруда

О ситуации на рынке рассказали в Минтруда

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Число безработных в Новосибирской области резко сократилось с начала года

В Новосибирской области с конца декабря 2020 года до начала марта 2021 года число безработных уменьшилось с 71 700 человек до 60 200, то есть на 16%. При этом, в сравнении с первыми месяцами прошлого года, увеличилось число сотрудников, которых уволили из-за сокращений.

— Уровень официальной безработицы составил 4,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 18 300 человек. За этот период 760 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, что на 25,2% больше аналогичного периода прошлого года. С начала года при содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 16 700 человек, — говорится в сообщении Министерства труда и соцразвития НСО.

В конце января в регионе было 69 500 безработных, в конце февраля — 62 400. За первый месяц года из-за сокращений уволили 195 сотрудников, что на 4,9% меньше января прошлого года. К концу февраля работодатели сократили 695 работников, что превысило показатели за первые два месяца 2020 года.

— Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 43 300 человек, что на 42,5% больше аналогичного периода прошлого года, — добавили в Минтруда.

Ранее НГС выяснил, что, несмотря на рост числа безработных в Новосибирской области, их пособия уменьшились. Мы разобрались, как правильно оформить документы на выплаты и каких специалистов не хватает на рынке труда.

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безработицаработасокращения
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