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Кому обещают «зарплату без предела»: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта для новосибирцев

Больше всего готовы платить главным бухгалтерам и руководителям по развитию розничных сетей

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Потолок — <nobr class="_">150 тысяч</nobr> в месяц, хотя один из работодателей указал зарплату «без предела»

Потолок — 150 тысяч в месяц, хотя один из работодателей указал зарплату «без предела»

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Самой высокооплачиваемой вакансией марта в Новосибирске по версии SuperJob стал главный бухгалтер холдинга. Платить обещают от 130 до 150 тысяч рублей в месяц. От претендентов требуют опыт работы в сельском хозяйстве.

На втором месте оказалась вакансия руководителя по развитию розничной сети в крупный металлоломный холдинг. Сотруднику готовы платить от 100 до 120 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет открывать новые пункты по приему лома черных и цветных металлов, подбирать персонал, а также проводить «мероприятия, направленные на увеличение объема заготовки».

Третью позицию занимает вакансия медицинского представителя в сфере косметических препаратов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (оклад 70 тысяч рублей + бонусы). Работать нужно на удаленке, задачи включают поиск клиентов. Обещают официальное трудоустройство, ДМС, оплату транспорта и прочих расходов, рабочий автомобиль предоставят лучшим сотрудникам по итогам периода.

На четвертой строчке оказалась вакансия с самым длинным и красноречивым описанием. Компании на левый берег требуется менеджер по продажам мебели, он же региональный менеджер. Зарплату обещают «без предела», но указывают, что это до 90 тысяч рублей в месяц («фиксированный оклад + хорошие проценты с продаж»). Работодатель обещает, что его продукцию «легко продавать», а при постоянном достижении поставленных результатов выплачивают премии. Также из преимуществ — «дружелюбный коллектив, комфортный офис» возле «Меги», бесплатное обучение и скидки на товары компании.

Замыкает топ-5 вакансия начальника планово-экономического отдела строительной компании с зарплатой от 70 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит стратегическое планирование финансовой деятельности компании, ежедневная отчетность. Кандидат должен иметь высшее экономическое образование и иметь опыт работы в строительных организациях, а также быть уверенным и настойчивым.

Важно не забывать, что помимо хорошо оплачиваемой и любимой работы необходимо иметь хобби. Некоторым это удается. Посмотрите, как привлекательный нейрохирург удаляет опухоли мозга в НИИТО и в свободное время работает фотографом на вечеринках.

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