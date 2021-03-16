Кому обещают «зарплату без предела»: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта для новосибирцев

Самой высокооплачиваемой вакансией марта в Новосибирске по версии SuperJob стал главный бухгалтер холдинга. Платить обещают
На втором месте оказалась вакансия руководителя по развитию розничной сети в крупный металлоломный холдинг. Сотруднику готовы платить
Третью позицию занимает вакансия медицинского представителя в сфере косметических препаратов с зарплатой от
На четвертой строчке оказалась вакансия с самым длинным и красноречивым описанием. Компании на левый берег требуется менеджер по продажам мебели, он же региональный менеджер. Зарплату обещают «без предела», но указывают, что это до
Замыкает топ-5 вакансия начальника планово-экономического отдела строительной компании с зарплатой от
Важно не забывать, что помимо хорошо оплачиваемой и любимой работы необходимо иметь хобби. Некоторым это удается. Посмотрите, как привлекательный нейрохирург удаляет опухоли мозга в НИИТО и в свободное время работает фотографом на вечеринках.