Кому обещают «зарплату без предела»: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта для новосибирцев

Самой высокооплачиваемой вакансией марта в Новосибирске по версии SuperJob стал главный бухгалтер холдинга. Платить обещают от 130 до 150 тысяч рублей в месяц. От претендентов требуют опыт работы в сельском хозяйстве.



На втором месте оказалась вакансия руководителя по развитию розничной сети в крупный металлоломный холдинг. Сотруднику готовы платить от 100 до 120 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет открывать новые пункты по приему лома черных и цветных металлов, подбирать персонал, а также проводить «мероприятия, направленные на увеличение объема заготовки».