Между офисом и баром: сибиряки показали свои рабочие места — 11 фото

Новосибирцы показали фотографии своих рабочих мест
Иногда кажется, что в городе остались одни офисные работники, которые оккупировали все бизнес-центры Новосибирска. Мы попросили наших подписчиков в Instagram показать свои рабочие места — многие действительно сидят за компьютерами рядом с пачками бумаг и общаются с людьми по телефону. Но есть и те, кто работает в необычных и интересных условиях. Посмотрите в нашей подборке, в каких местах и офисах работают наши читатели. И обязательно присылайте фото в директ нашего инстаграма (наш аккаунт называется @ngs_news, вот ссылка).
— Я каждый день создаю атмосферу праздника, чтобы радовать детей, побуждать их расширять свой кругозор. Именно они могут показать искренние эмоции, которые заряжают тебя! Особенно такой настрой важен после долгих выходных, когда не хочется рано вставать, да еще и работать. Но стоит перешагнуть порог группы — и жизнь начинает кипеть, играть яркими красками, — признается воспитательница.
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В декабре новосибирцы показали свои фотографии со знаменитостями. Некоторых звезд им удалось подловить в баре, а кого-то и вовсе в реабилитационном центре.
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