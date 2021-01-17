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Тема дняНесколько человек погибли в ДТП под Новосибирском

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Между офисом и баром: сибиряки показали свои рабочие места — 11 фото

А как выглядит ваш рабочий стол? Или вы трудитесь не в офисе? Присылайте нам фото

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За этим столом работаю я — автор этой подборки. Уют здесь создает кактус Жора

За этим столом работаю я — автор этой подборки. Уют здесь создает кактус Жора

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Новосибирцы показали фотографии своих рабочих мест

Иногда кажется, что в городе остались одни офисные работники, которые оккупировали все бизнес-центры Новосибирска. Мы попросили наших подписчиков в Instagram показать свои рабочие места — многие действительно сидят за компьютерами рядом с пачками бумаг и общаются с людьми по телефону. Но есть и те, кто работает в необычных и интересных условиях. Посмотрите в нашей подборке, в каких местах и офисах работают наши читатели. И обязательно присылайте фото в директ нашего инстаграма (наш аккаунт называется @ngs_news, вот ссылка).

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— На работе всё, как до пандемии, но чаще пользуюсь яркими стикерами, чтобы запомнить все дела и задачи, — рассказывает специалист центра занятости<br>

— На работе всё, как до пандемии, но чаще пользуюсь яркими стикерами, чтобы запомнить все дела и задачи, — рассказывает специалист центра занятости

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Юрист Виталий старается придерживаться правила: ничего лишнего и отвлекающего внимание на рабочем столе

Юрист Виталий старается придерживаться правила: ничего лишнего и отвлекающего внимание на рабочем столе

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Как работает оператор и ведущий прямых эфиров? Вот так.<br>«Я свое рабочее место меняю периодически для собственного комфорта», — говорит Андрей<br>

Как работает оператор и ведущий прямых эфиров? Вот так.
«Я свое рабочее место меняю периодически для собственного комфорта», — говорит Андрей

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Кабинеты стоматологов комплектуются по определенным стандартам, там не должно быть ничего лишнего. Зато врачи работают в комфортной обстановке<br>

Кабинеты стоматологов комплектуются по определенным стандартам, там не должно быть ничего лишнего. Зато врачи работают в комфортной обстановке

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Владелец мебельной студии рабочий день проводит в окружении изделий из дерева

Владелец мебельной студии рабочий день проводит в окружении изделий из дерева

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— Приходится всё время подбирать удачное освещение, — рассказывает специалист техподдержки Алёна, которой приходится работать дома

— Приходится всё время подбирать удачное освещение, — рассказывает специалист техподдержки Алёна, которой приходится работать дома

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Колорист Александра организовала рабочее место так, чтобы всё самое нужное всегда было под рукой

Колорист Александра организовала рабочее место так, чтобы всё самое нужное всегда было под рукой

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— Утром я открываю окна, протираю пыль, поливаю цветы, с 07:00 встречаю детей, — рассказывает воспитательница Анастасия

— Утром я открываю окна, протираю пыль, поливаю цветы, с 07:00 встречаю детей, — рассказывает воспитательница Анастасия

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— Я каждый день создаю атмосферу праздника, чтобы радовать детей, побуждать их расширять свой кругозор. Именно они могут показать искренние эмоции, которые заряжают тебя! Особенно такой настрой важен после долгих выходных, когда не хочется рано вставать, да еще и работать. Но стоит перешагнуть порог группы — и жизнь начинает кипеть, играть яркими красками, — признается воспитательница.

А так работает новосибирец Константин. Он управляющий баром «Горный патруль» в Шерегеше

А так работает новосибирец Константин. Он управляющий баром «Горный патруль» в Шерегеше

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Екатерина ведет физкультуру в школе. Такую работу сидячей точно не назовешь

Екатерина ведет физкультуру в школе. Такую работу сидячей точно не назовешь

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Посмотрите еще три подборки от читателей НГС

В декабре новосибирцы показали свои фотографии со знаменитостями. Некоторых звезд им удалось подловить в баре, а кого-то и вовсе в реабилитационном центре.

Все мы, вырастая, сильно меняемся. НГС попросил читателей прислать фото в детстве и сейчас — посмотрите, как изменились люди.

В ноябре мы сравнивали первое и последнее фото новосибирцев в Instagram. Все они похорошели и рассказали, как круто перевернулась их жизнь за эти годы.

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