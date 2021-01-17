Между офисом и баром: сибиряки показали свои рабочие места — 11 фото

Иногда кажется, что в городе остались одни офисные работники, которые оккупировали все бизнес-центры Новосибирска. Мы попросили наших подписчиков в Instagram показать свои рабочие места — многие действительно сидят за компьютерами рядом с пачками бумаг и общаются с людьми по телефону. Но есть и те, кто работает в необычных и интересных условиях. Посмотрите в нашей подборке, в каких местах и офисах работают наши читатели. И обязательно присылайте фото в директ нашего инстаграма (наш аккаунт называется @ngs_news, вот ссылка).