«Не можем никуда уехать»: на площади Карла Маркса произошло ДТП — на месте затор из трамваев

Вечером 21 декабря на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. На месте образовался затор из трамваев, сообщил читатель НГС.
— На площади Маркса образовалась пробка из трамваев. Не можем никуда уехать, — объяснил мужчина.
Сибиряк уточнил, что находится на остановке около 20 минут, на месте стоят несколько трамваев, в том числе № 8.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на площади Карла Маркса незначительно затруднено движение.
Перевозчиком трамвая № 8 выступает филиал № 4 «Левобережный трамвайный». Диспетчер предприятия также сообщил НГС о ДТП.
— Там произошло столкновение трамвая № 2 с легковым автомобилем. Мы ожидаем ГИБДД, — объяснили в организации.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.
В начале декабря на улице Большевистской в Новосибирске собралась большая пробка. Ее длина составила около 4 километров.