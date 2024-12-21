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Происшествия «Не можем никуда уехать»: на площади Карла Маркса произошло ДТП — на месте затор из трамваев

«Не можем никуда уехать»: на площади Карла Маркса произошло ДТП — на месте затор из трамваев

Об этом сообщил читатель НГС

1 775
11 комментариев

О затрудненном движении сообщил читатель НГС

Источник:

Вечером 21 декабря на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. На месте образовался затор из трамваев, сообщил читатель НГС.

— На площади Маркса образовалась пробка из трамваев. Не можем никуда уехать, — объяснил мужчина.

Сибиряк уточнил, что находится на остановке около 20 минут, на месте стоят несколько трамваев, в том числе № 8.

На месте образовался незначительный затор

Источник:

Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на площади Карла Маркса незначительно затруднено движение.

Перевозчиком трамвая № 8 выступает филиал № 4 «Левобережный трамвайный». Диспетчер предприятия также сообщил НГС о ДТП.

На участке дороги произошло ДТП

Источник:

— Там произошло столкновение трамвая № 2 с легковым автомобилем. Мы ожидаем ГИБДД, — объяснили в организации.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.

В начале декабря на улице Большевистской в Новосибирске собралась большая пробка. Ее длина составила около 4 километров.

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Пробка Трамваи Новосибирск ДТП
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Комментарии
11
Гость
44 минуты
Давно пора на трамваи и прочий транспорт таран-гребёнку приделать, и не гибдд ждать, а дальше по маршруту ехать, водятел 100% виноват - пусть и ждёт
Гость
1 час
Так не стой, иди на автобус. На Маркса то можно уехать на другом транспорте
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