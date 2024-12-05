Большая пробка образовалась на Большевистской в Новосибирске — движение затруднено и на многих других улицах

Сегодня утром, 5 декабря, на улице Большевистской в Новосибирске собралась большая пробка — её длина составляет около 4 километров.
По данным онлайн-сервиса «Яндекс. Карты», пробка начинается у здания № 276/2 на Большевистской и продолжается вплоть до пересечения с улицей Добролюбова.
В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 6 баллов. Помимо улицы Большевистской, пробки образовались на улицах Кирова, Станиславского, Титова, Ватутина, Котовского, Плахотного, Советском шоссе. Кроме того, затруднено движение по Октябрьскому мосту.
Ранее НГС писал о том, как Новосибирск сковали пробки после снегопада.