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Дороги и транспорт Большая пробка образовалась на Большевистской в Новосибирске — движение затруднено и на многих других улицах

Большая пробка образовалась на Большевистской в Новосибирске — движение затруднено и на многих других улицах

Дорожная ситуация в городе оценивается в 6 баллов

1 041
5 комментариев

Заторы сковали и многие другие улицы Новосибирска

Источник:

Сегодня утром, 5 декабря, на улице Большевистской в Новосибирске собралась большая пробка — её длина составляет около 4 километров.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс. Карты», пробка начинается у здания № 276/2 на Большевистской и продолжается вплоть до пересечения с улицей Добролюбова.

Источник:

В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 6 баллов. Помимо улицы Большевистской, пробки образовались на улицах Кирова, Станиславского, Титова, Ватутина, Котовского, Плахотного, Советском шоссе. Кроме того, затруднено движение по Октябрьскому мосту.

Ранее НГС писал о том, как Новосибирск сковали пробки после снегопада.

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Комментарии
6
Дормидонт Евлампивич
12 минут
ГВНС, это происходит каждый день, И каждый день вы будете об этом писать. Вы чё там у себя на Ленина в лотерею разыгрываете кому завтра писать о пробках, кому о погоде, а кому нелепые тесты. Ну пишите тогда, про день: утром - темно, днём - светло, вечером опять тёмно.Тоже новость.
Гость
32 минуты
вместо точечных застроек надо дороги новые строить,а старым проводить качественный ремонт
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