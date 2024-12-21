«К счастью, он у нас не один»: что заявили в компании, у которой выгорел огромный склад в Новосибирске — бизнес потерял многое

Пожар начался в ночь с 12 на 13 декабря Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Компания, чей склад горел несколько дней на улице Тюменской, выпустила видео с благодарностями. В «Зэтарус» сообщили, что столкнулись с трудностями из-за пожара. Видео появилось в социальных сетях компании.

О ситуации рассказала коммерческий директор Юлия Райчук. Она объяснила, что пожар стал испытанием для всей команды. На складе сгорела готовая продукция, сырье и материалы.

— Но, к счастью для нас и всей электроэнергетики страны, у нас такой склад не один, — добавила коммерческий директор.

Юлия Райчук уточнила, что за 25 лет развития «Зэтарус» преодолевал разные трудности. И миссия делать качественную продукцию доступной неизменна. Производственные площадки продолжают работать.

— Несмотря на всё произошедшее, мы сделаем всё возможное, чтобы выполнить наши обязательства перед партнерами. Мы преодолеем все испытания и станем еще сильнее. В каждом вызове скрыта возможность, и мы готовы ею воспользоваться, — закончила свою речь директор.

Как отметили в конце, большинство клиентов и даже конкурентов предложили помощь.

«Зэтариус» — это марка АО «Завод электротехнической арматуры». В 2023 году выручка компании составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 437,3 миллиона рублей. Бизнесом владеют Дмитрий Гусев и Андрей Рязанов.

ЗЭТА также является учредителем компании ООО «Научно-производственное предприятие „Эрг“». В «Контур.Фокусе» указано, что организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее генеральный директор — всё тот же Дмитрий Гусев. Выручка организации за прошлый год — 339,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,9 миллиона.