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Происшествия Пожар на складе пластика «К счастью, он у нас не один»: что заявили в компании, у которой выгорел огромный склад в Новосибирске — бизнес потерял многое

«К счастью, он у нас не один»: что заявили в компании, у которой выгорел огромный склад в Новосибирске — бизнес потерял многое

Помощь компании предложили как партнеры, так и конкуренты

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5 комментариев

Пожар начался в ночь с 12 на 13 декабря

Источник:

Компания, чей склад горел несколько дней на улице Тюменской, выпустила видео с благодарностями. В «Зэтарус» сообщили, что столкнулись с трудностями из-за пожара. Видео появилось в социальных сетях компании.

О ситуации рассказала коммерческий директор Юлия Райчук. Она объяснила, что пожар стал испытанием для всей команды. На складе сгорела готовая продукция, сырье и материалы.

— Но, к счастью для нас и всей электроэнергетики страны, у нас такой склад не один, — добавила коммерческий директор.

Юлия Райчук уточнила, что за 25 лет развития «Зэтарус» преодолевал разные трудности. И миссия делать качественную продукцию доступной неизменна. Производственные площадки продолжают работать.

— Несмотря на всё произошедшее, мы сделаем всё возможное, чтобы выполнить наши обязательства перед партнерами. Мы преодолеем все испытания и станем еще сильнее. В каждом вызове скрыта возможность, и мы готовы ею воспользоваться, — закончила свою речь директор.

Как отметили в конце, большинство клиентов и даже конкурентов предложили помощь.

«Зэтариус» — это марка АО «Завод электротехнической арматуры». В 2023 году выручка компании составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 437,3 миллиона рублей. Бизнесом владеют Дмитрий Гусев и Андрей Рязанов.

ЗЭТА также является учредителем компании ООО «Научно-производственное предприятие „Эрг“». В «Контур.Фокусе» указано, что организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее генеральный директор — всё тот же Дмитрий Гусев. Выручка организации за прошлый год — 339,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,9 миллиона.

Подробнее о владельцах компании и о тех, кто владеет землей, на которой стоял склад, — в материале НГС. На этой неделе стала известна предварительная причина пожара. Возгорание могло начаться из-за аварийного режима работы электрической сети.

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Комментарии
5
Гость
12 минут
Интересно, был ли застрахован. Судя по умолчанию-нет.
Гость
13 минут
🔸 Армия России продолжает крушить врага и наступать по всему фронту, приближая Победу над поrаной НАТО-Украиной и всем коллективным Западом, надежды у которых совсем не остаётся! 👍🤣 Благодаря героическому труду наших военных, враr ЕЖЕДHЕВНО лишается ~30 кв. км. территорий, до 2K боевиков и свыше 50 ед. боевой техники! 👍🎉
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