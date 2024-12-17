НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

4 м/c,

южн.

 770мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Происшествия Пожар на складе пластика В Новосибирске ликвидировали пожар на складе пластика — на это ушло больше трех дней

В Новосибирске ликвидировали пожар на складе пластика — на это ушло больше трех дней

Пожарные закончили все работы на Тюменской

282
Написать комментарий

Площадь пожара — 5000 квадратных метров

Источник:

Вечером 16 декабря стало известно о завершении работ по ликвидации пожара в производственно-складском здании на улице Тюменской в Новосибирске.

— Пожарные МЧС России работали более трех дней: разбирали конструкции и проливали водой 5 000 квадратов, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предварительная причина пожара на складе в Кировском районе, как сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов, это аварийный режим работы электрической сети.

Пожар начался на складе пластика поздно вечером 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. О том, что происходило утром после масштабного возгорания, — в репортаже НГС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пожар МЧС Ликвидация Склад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Мазут тушат быстрее.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление