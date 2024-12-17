В Новосибирске ликвидировали пожар на складе пластика — на это ушло больше трех дней

Вечером 16 декабря стало известно о завершении работ по ликвидации пожара в производственно-складском здании на улице Тюменской в Новосибирске.
— Пожарные МЧС России работали более трех дней: разбирали конструкции и проливали водой 5 000 квадратов, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Предварительная причина пожара на складе в Кировском районе, как сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов, это аварийный режим работы электрической сети.
Пожар начался на складе пластика поздно вечером 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. О том, что происходило утром после масштабного возгорания, — в репортаже НГС.