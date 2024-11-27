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Происшествия Рухнул на землю без сознания: полиция ищет участников потасовки на Первомайке

Рухнул на землю без сознания: полиция ищет участников потасовки на Первомайке

Компания устроила драку во дворе дома

5 172
25 комментариев

Потасовка произошла во дворе жилого дома по улице Одоевского

Источник:

Полиция ищет участников потасовки в Первомайском районе Новосибирска. Компания устроила драку, после которой пострадавший рухнул на землю без сознания.

Как сообщили в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», драка произошла 25 ноября, видео опубликовали спустя несколько дней. По словам автора поста, парни поругались с 39-летним мужчиной во дворе в Первомайском районе.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина рухнул на землю после удара. Позже оппоненты оттащили его в павильон кафе. Оттуда пострадавшего забрали на скорой, пишет автор поста. Потасовка произошла вблизи дома на улице Берёзовой, в киоске неподалеку сообщили журналисту, что о драке ничего не знают.

Мужчина из-за удара упал на землю

Источник:

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили НГС, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и участников изображенных на видеозаписи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Недавно в поселке Кудряшовском в Новосибирской области подрались две семейные пары. Одна из пострадавших осталась со сломанным носом и разбитым глазом.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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КСМ Потасовка Драка полиция Улица Одоевского
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Комментарии
25
user_unknown
3 часа
Даже в этой ужасной ситуации есть плюсик: не стали запиновать толпой по голове и не бросили умирать в снегу, а перетащили в тепло и вызвали скорую. Хотя бы обезопасили себя от статьи за предумышленное убийство, еперь по более мягкой статье пойдут.
Живущий в Сибири
3 часа
Будни гетто. Ничего особенного.
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