Рухнул на землю без сознания: полиция ищет участников потасовки на Первомайке

Полиция ищет участников потасовки в Первомайском районе Новосибирска. Компания устроила драку, после которой пострадавший рухнул на землю без сознания.
Как сообщили в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», драка произошла 25 ноября, видео опубликовали спустя несколько дней. По словам автора поста, парни поругались с 39-летним мужчиной во дворе в Первомайском районе.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина рухнул на землю после удара. Позже оппоненты оттащили его в павильон кафе. Оттуда пострадавшего забрали на скорой, пишет автор поста. Потасовка произошла вблизи дома на улице Берёзовой, в киоске неподалеку сообщили журналисту, что о драке ничего не знают.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили НГС, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и участников изображенных на видеозаписи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Недавно в поселке Кудряшовском в Новосибирской области подрались две семейные пары. Одна из пострадавших осталась со сломанным носом и разбитым глазом.