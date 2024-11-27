Рухнул на землю без сознания: полиция ищет участников потасовки на Первомайке

Потасовка произошла во дворе жилого дома по улице Одоевского Источник: «Моя Первомайка», vk.com / Александр Ощепков, NGS.RU











Полиция ищет участников потасовки в Первомайском районе Новосибирска. Компания устроила драку, после которой пострадавший рухнул на землю без сознания.

Как сообщили в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», драка произошла 25 ноября, видео опубликовали спустя несколько дней. По словам автора поста, парни поругались с 39-летним мужчиной во дворе в Первомайском районе.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина рухнул на землю после удара. Позже оппоненты оттащили его в павильон кафе. Оттуда пострадавшего забрали на скорой, пишет автор поста. Потасовка произошла вблизи дома на улице Берёзовой, в киоске неподалеку сообщили журналисту, что о драке ничего не знают.

Мужчина из-за удара упал на землю Источник: «Моя Первомайка» / vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили НГС, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и участников изображенных на видеозаписи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.