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Происшествия «Мужчина попал в реанимацию»: компания парней избила новосибирца до потери сознания на Первомайке — видео потасовки

«Мужчина попал в реанимацию»: компания парней избила новосибирца до потери сознания на Первомайке — видео потасовки

Что стало причиной конфликта — неизвестно

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3 комментария

По словам местных жителей, мужчина ещё не приходил в сознание

Вечером в понедельник, 25 ноября, группа молодых людей избила до потери сознания посетителя кафе в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили очевидцы в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

— Итогом недолгого общения стала драка, в результате которой 39-летний мужчина попал в реанимацию, — рассказал местный житель.

На ролике видно, что вокруг проходит много людей

На опубликованном ролике видно, что после нескольких ударов мужчина упал на землю. После этого оппоненты оттащили его к павильону кафе. Местные жители отмечают, что через несколько минут мужчину забрала бригада скорой помощи. По их словам, он все еще не приходил в сознание.

Что стало причиной конфликта — неизвестно. В пресс-службе регионального МВД редакции НГС сообщили, что уточняют информацию.

Ранее под Новосибирском жестоко избили семейную пару.

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Драка Потасовка Потеря сознания Первомайка Новосибирск
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Комментарии
4
Эленка
1 минута
а что за кафе то? неужели шашлычок? Так там же алкоголя почти нет , где они так накидались?
Гость
10 минут
Я почти ко всему отношусь толерантно, но что движет парнями, или, гхм, мужчинами, когда они покупают пуховики до колен, длинные будто платья. Это красиво, это тепло, это удобно?
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