«Подбежал и снизу пнул по лицу»: под Новосибирском жестоко избили пару — видео разборок между семьями таксистов

Конфликт произошел в ночь с 8 на 9 ноября Источник: читательница НГС











В поселке Кудряшовском в Новосибирской области на видео попала жесткая драка. Потасовка произошла между двумя семейными парами, связанными с бизнесом в такси. Одна из пострадавших Елена Радаева осталась со сломанным носом и разбитым глазом. НГС разбирался, что произошло в ночь с 8 на 9 ноября.

Два часа приходили в себя

Ночью 9 ноября Александру, мужу Елены Радаевой, написал местный житель Иван с предложением поговорить. Елена заявила, что ранее ее семья уже получала угрозы от этого человека. Александр согласился и вышел на встречу. События, которые произошли после, попали на уличную камеру.

Драка выглядит жестоко Источник: читательница НГС

— Муж сказал, что ненадолго, даже не оделся. Вышел к подъезду, там подъехал Иван, — вспоминает Елена Радаева.

Сначала мужчины просто разговаривали, а потом к ним, по словам Елены, подошла Кристина — жена Ивана.

— Я услышала крик моего мужа. У меня была открыта форточка на кухне. Я выглядываю в окно, а он лежит. Я тапочки обула, куртку накинула и побежала туда. Я выхожу, Иван на меня смотрит, а Кристина просто прыгает на голове моего мужа, — объясняет местная жительница.

Елена начала спрашивать, что происходит. Тогда Кристина схватила ее за волосы, вырвала клок и поставила на колени.

— Мой супруг лежал. Иван побежал прыгать на моего мужа. Я кричу, подняться не могу, потому что она всем телом сидит, а я на карачках стою. Я пытаюсь от нее избавиться, подбегает ее муж и снизу пинает по лицу, — описывает Елена.

Также Елена говорит, что у нее помутнело сознание из-за того, что Иван ударил по лицу и ее. Затем Кристина и Иван в этот момент сели в машину и уехали. Елена и Александр около двух часов приходили в себя. Затем Елена поехала в больницу, а на следующий день написала заявление в полицию. В распоряжении НГС есть справка, которая подтверждает, что у Елены сломан нос и проблемы с глазом.

Драка попала на несколько камер Источник: читательница НГС

Просили не демпинговать

Елена отмечает, что конфликт между ней и Кристиной длится некоторое время. Она связывает его с тем, что обе женщины связаны с работой в такси. Раньше Елена таксовала, но потом по семейным обстоятельствам ушла из перевозок, но иногда подвозит своих бывших пожилых клиентов.

— Звонят иногда бабулечки и дедулечки. Я им ценник соответствующий ставлю — рублей 100, — добавляет Елена.

Сейчас Елена ведет местный чат «Жизнь и новости Кудряшей», в котором около тысячи человек. Месяц назад Кристина попросила ее прорекламировать в группе новое такси. Но Елене показалось, что стаж у начинающей предпринимательницы небольшой, и она предложила сначала поездить, может быть, пока покатать соседей. И рекламу выкладывать отказалась.

После этого Елене начали поступать SMS-сообщения с обвинениями в демпинге цен. Также она получала и звонки с угрозами и просьбами не мешать зарабатывать деньги. Елена и ее муж посчитали, что ей звонит Иван, после этого они начали договариваться о встрече. В итоге переговоры закончились описанной выше потасовкой.

Кристина свою точку зрения на конфликт в разговоре с НГС предоставить отказалась. При этом отметила, что Елена на нее клевещет.

— Мои комментарии получит только полиция. Вам что-то рассказывать я смысла не вижу, — объяснила свою позицию сибирячка.

Сейчас Елене назначили судмедэкспертизу. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступило.

— В отделении полиции «Криводановское» зарегистрировано заявление местной жительницы о нанесении ей телесных повреждений. В настоящий момент полицейскими проводится проверка, назначено проведение судмедэкспертизы, по результатам которого будет принято решение, — рассказали в полиции.

Что обсуждают в поселке

Елена заявляет, что после конфликта ее семья получает голосовые сообщения с угрозами. Часть из них она переслала в редакцию НГС. Мужской голос обещает убить родственников Александра.

В поселковых чатах люди разделились во мнении, кто прав в конфликте: есть те, кто поддерживают и Елену, и Кристину.