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Происшествия Вывалился из рюмочной: буйный новосибирец разбил окна в кофейне на Ленина — инцидент попал на видео

Вывалился из рюмочной: буйный новосибирец разбил окна в кофейне на Ленина — инцидент попал на видео

В разгроме ему помогали друзья

1 238
40 комментариев

Судя по фото, также пострадала стеклянная дверь

Ночью 20 ноября на улице Ленина мужчина с друзьями разгромил окна кофейни. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина около 02:00 20 ноября вышел из рюмочной, которая находится по адресу Ленина, 3 в гостинице «Центральная» и зачем-то набросился на окна соседней кофейни. Чуть позже к нему присоединились и его друзья.

Владелец пострадавшего заведения сообщил «АСТ-54», что нарушителей спокойствия задержали сотрудники ГБР. На мужчину написали заявление в полицию.

Редакции НГС удалось связаться с управляющим кофейни. Он подтвердил, что инцидент произошел ночью 20 ноября. Мужчина отметил, что разбитые окна сотрудники кофейни обнаружили только утром. Во сколько обойдется их замена, он пока затрудняется сказать.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Обновлено:

— Граждане были доставлены в отдел полиции № 1 «Центральный». В настоящее время проводится проверка по факту совершенных противоправных деяний. Будет установлен причиненный ущерб. Решение будет принято в соответствии с действующим законодательством, — сообщили редакции НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Ранее полиция начала искать стрелка, который палил ради развлечения по балконам на Красном проспекте.

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Комментарии
40
265889986
45 минут
Душа требует праздника ,с жиру люди бесятся, это всё от процветающей жизни,достаток ,культура, всё на высоте, скучно людям.
233143581
36 минут
И что то ещё украшают, гирлянды вешают, пытаются облагородить, сделать красиво... ДЛЯ КОГО?! Для вот этих, что ли? :-(
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