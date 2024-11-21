Вывалился из рюмочной: буйный новосибирец разбил окна в кофейне на Ленина — инцидент попал на видео

Судя по фото, также пострадала стеклянная дверь Источник: «АСТ-54» / Vk.com











Ночью 20 ноября на улице Ленина мужчина с друзьями разгромил окна кофейни. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина около 02:00 20 ноября вышел из рюмочной, которая находится по адресу Ленина, 3 в гостинице «Центральная» и зачем-то набросился на окна соседней кофейни. Чуть позже к нему присоединились и его друзья.

Источник: «АСТ-54» / Vk.com

Владелец пострадавшего заведения сообщил «АСТ-54», что нарушителей спокойствия задержали сотрудники ГБР. На мужчину написали заявление в полицию.

Редакции НГС удалось связаться с управляющим кофейни. Он подтвердил, что инцидент произошел ночью 20 ноября. Мужчина отметил, что разбитые окна сотрудники кофейни обнаружили только утром. Во сколько обойдется их замена, он пока затрудняется сказать.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

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— Граждане были доставлены в отдел полиции № 1 «Центральный». В настоящее время проводится проверка по факту совершенных противоправных деяний. Будет установлен причиненный ущерб. Решение будет принято в соответствии с действующим законодательством, — сообщили редакции НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.