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Полиция ищет стрелка, который палил по квартирам на Красном проспекте

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Происшествия Полиция ищет стрелка, который палил ради развлечения по балконам на Красном проспекте

Полиция ищет стрелка, который палил ради развлечения по балконам на Красном проспекте

В ЖК «Северная корона» неизвестные обстреляли балконные окна

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20 комментариев

Окна обстреливали с верхних этажей соседнего дома

Полиция ищет стрелка, который повредил стеклопакеты на верхних этажах 12-этажки по адресу Красный проспект, 309. Оперативники выезжали на место и провели поквартирный обход в доме, из которого предположительно стреляли.

Инцидент произошел 15 ноября в Калининском районе Новосибирска. Повторный пост о случившемся опубликован в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Повреждены витражные стёкла и пробиты стеклопакеты в квартиру. К сожалению, обыска в подозреваемых квартирах не было. Написано четыре заявления в полицию. Переживаем за то, что стекло в квартиру пробьют и мы можем пострадать. У нас в доме маленькие дети, — подчеркнул автор.

К сообщению прикреплены фото разбитых окон и видеозапись, на которой зафиксированы последствия обстрела.

— Стреляли с 307-го дома, с верхних этажей, — говорит закадровый голос. — 9 и 10-й этаж уже заявления написали. Проверьте свои стекла, окна. Вдруг там тоже трещинки. Видно, стреляли с мощной воздушки.

В ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос НГС сообщили, что на место выезжали полицейские следованно-оперативной группы полиции и эксперты-криминалисты.

— Был осуществлен осмотр места происшествия, а также поквартирный обход с целью установления лиц, причастных к совершению противоправных деяний. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — рассказали в полиции.

6 октября сибирячка заявила о ночной стрельбе по окнам на Ключ-Камышенском.

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Новосибирск Стрельба Жалоба Полиция Калининский район
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Комментарии
21
142514821
36 минут
Кто те люди, которые придумали назвать этот огрызок Красным Проспектом? И кто те люди, которые утвердили это название?
kolhoznik
3 минуты
Ищут пожарные, Ищет полиция, Ищут фотографы В сибирской столице, Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то.....
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