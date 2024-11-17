«Одно окно разбито»: неизвестные обстреляли две квартиры в многоэтажке на Красном проспекте — видео последствий

Несколько окон покрылись трещинами, одно — полностью разбилось Источник: «Инцидент Новосибирск» / Vk.com











Неизвестный обстрелял окна двух квартир на 9-м и 10-м этажах в многоэтажке на Красном проспекте, 309. Об этом сообщили владельцы квартир в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Первое окно разбито. Повреждены витражные стекла и пробиты стеклопакеты в квартире. Написано четыре заявления в полицию, — рассказал владелец одной из обстрелянных квартир.

Источник: «Инцидент Новосибирск» / Vk.com

На опубликованном ролике видно, что одно из стекол на балконе полностью разбилось от выстрелов. Также пуля пробила стекло в балконной двери. Автор видео предполагает, что стрелять могли с верхних этажей дома напротив.

— Информация размещена в Сети, будет зарегистрирована, организовано проведение проверки, — сообщили редакции НГС в пресс-службе регионального МВД.