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Происшествия «Одно окно разбито»: неизвестные обстреляли две квартиры в многоэтажке на Красном проспекте — видео последствий

«Одно окно разбито»: неизвестные обстреляли две квартиры в многоэтажке на Красном проспекте — видео последствий

Пули пробили окна на балконах

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Несколько окон покрылись трещинами, одно — полностью разбилось

Неизвестный обстрелял окна двух квартир на 9-м и 10-м этажах в многоэтажке на Красном проспекте, 309. Об этом сообщили владельцы квартир в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Первое окно разбито. Повреждены витражные стекла и пробиты стеклопакеты в квартире. Написано четыре заявления в полицию, — рассказал владелец одной из обстрелянных квартир.

На опубликованном ролике видно, что одно из стекол на балконе полностью разбилось от выстрелов. Также пуля пробила стекло в балконной двери. Автор видео предполагает, что стрелять могли с верхних этажей дома напротив.

— Информация размещена в Сети, будет зарегистрирована, организовано проведение проверки, — сообщили редакции НГС в пресс-службе регионального МВД.

Ранее новосибирцы устроили разборки со стрельбой на улице Высоцкого.

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Стрельба Окна Разбитые окна МВД Новосибирск
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