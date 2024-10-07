Повредили стекла в трех квартирах: сибирячка заявила о ночной стрельбе по окнам на Ключ-Камышенском

На фото видно, что стекло повреждено Источник: Ключ-Камышенское плато | Новосибирск / Вконтакте

Неизвестные обстреляли окна дома 8/1 на Ключ-Камышевском плато. Об этом заявила местная жительница Наталья. Как сибирячка рассказала НГС, след от пули она обнаружила утром 6 октября.

— Вечером этого не было, видимо стреляли ночью. Звук разбившегося окна я не слышала, была в ночь на работе, — отметила Наталья в разговоре с НГС. — После этого написала о случившемся в группу нашего дома. Оказалось, что пострадали уже три квартиры, но в разное время.

Окна повреждали в течение двух недель. Наталья еще не писала заявление в полицию, зато это в участок сходила соседка женщины.

В МВД по Новосибирской области рассказали, что в полицию действительно поступило заявление по факту порчи имущества окна.

— Сотрудники полиции проводят мероприятие по установлению произошедшего. Заявление принято в установленном порядке, осмотр осуществлен, выезд на место полицейских был, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские проводят проверку.