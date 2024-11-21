В красноярской школе № 76 более 20 детей подхватили ротавирус — двое оказались в больнице

Проверяют продукты в заведении Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











В красноярской школе №76 десятки детей подхватили ротавирусную инфекцию. Два ребенка попали в больницу. Об этом сообщают краевой Роспотребнадзор и СК. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как сообщают следователи, еще накануне днем, 19 ноября, в больницы с признаками кишечной инфекции — рвотой, диареей и тошнотой, обратились 23 ученика с первого по 11 классы. Всем предварительно диагностировали ротавирусную инфекцию. Двое детей сейчас госпитализированы, остальные лечатся на дому. Известно, что все они питались в школьной столовой. Сейчас на месте работают следователи.

Как добавили в прокуратуре, в больницу попали дети 12 и 15 лет. По решению директора, ученики переведены на дистанционное обучение.

Также проверку проводит Роспотребнадзор. В этом ведомстве пишут, что острую кишечную инфекцию подозревают только у 13 детей, но также подтвердили, что двое сейчас в больнице. Специалисты берут пробы готовой продукции, смывы пищеблока, также обследуют самих работников, которые готовят и накрывают на столы.

Как сообщил депутат ЗС Илья Зайцев, в течение семи дней должны быть готовы результаты лабораторных исследований.

В самой школе с нами говорить оказались, но в управлении образования Красноярска пояснили следующее:

— Ещё вчера, получив первые сигналы от родителей, специалисты дирекция по питанию выехали в школу для осмотра пищеблока. Все сроки годности пищевой продукции, маркировки и сопроводительная документация обеспечены. Пока говорить о причинах заболевания рано. Диагноз будет установлен медицинской организацией после получения результатов лабораторных исследований. Деткам скорейшего выздоровления, следим за их состоянием, — рассказали в пресс-службе управления.

Как сообщается на сайте самой школы, в этом году поставкой питания занимается ООО «РИЧ». Гендиректором компании является Калашников Олег, помимо организации школьного питания организация также проводит строительно-электромонтажные работы, торгует чаем, мясом, кофе, какао, фруктами, консервами, хлебобулочными изделиями и другими продуктами питания, а также косметикой, хозтоварами, обслуживает и ремонтирует автотранспортные средства и ведет деятельность в области спорта и организации зрелищных мероприятий. По информации ФНС, компания существует уже 16 лет, в 2023 году ее выручка упала на 45% и составила 265,3 миллиона. Чистая прибыль упала еще больше, на 83%, и составила 198 тысяч. Вот, что нам ответил представитель ООО «РИЧ» по поводу инфекции в школе:

— Там [в школе] идет плановая работа согласно регламенту. Работает прокуратура, работает Роспотребнадзор и все соответствующие органы, в том числе внутренняя проверка — наши технологи работают уже со вчерашнего вечера. Все мероприятия проводятся планово, ротавирусная инфекция отношения к питанию практически не имеет. Ротавирусная инфекция — это не отравление, а вирусное заболевание.

— То есть пока к вам каких-то вопросов, претензий не было?

— Абсолютно нет. Еще даже фактуры нет как таковой. То есть результатов анализов, лабораторных исследований и так далее. Пока фактуры такой нет. Ну и со стороны, скажем так, питания, этому не располагает ничто. Продукция вся выполнена в соответствии со сроками хранения, все это соответствует нормам и требованиям СЭС.