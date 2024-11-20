Принесла поварам протухшие яйца: сибирячка пошла под суд за отравление детей в саду

Просроченные яйца сотрудница передала поварам для приготовления блюд Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске перед судом предстанет сотрудница детского сада, из-за которой еду для сада приготовили из просроченных яиц. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В надзорном ведомстве объяснили, что сотруднице детсада предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По данным источника НГС, речь идёт о детском саде №95 «Степашка».

Следствие установило, что в марте этого года работница, ответственная за хранение продуктов, предоставила поварам куриные яйца, срок годности которых истек.

— Это привело к отравлению 4 детей и одного сотрудника учреждения. Согласно заключению СМЭ несовершеннолетним причинен легкий вред здоровью, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

НГС связался с заведующей детским садом №95 «Степашка» — Валентиной Матвеевой. Она от комментариев отказалась.