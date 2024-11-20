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Происшествия Принесла поварам протухшие яйца: сибирячка пошла под суд за отравление детей в саду

Принесла поварам протухшие яйца: сибирячка пошла под суд за отравление детей в саду

Помимо детей, яйцами отравился и один из сотрудников учреждения

2 419
26 комментариев

Просроченные яйца сотрудница передала поварам для приготовления блюд

В Новосибирске перед судом предстанет сотрудница детского сада, из-за которой еду для сада приготовили из просроченных яиц. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В надзорном ведомстве объяснили, что сотруднице детсада предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По данным источника НГС, речь идёт о детском саде №95 «Степашка».

Следствие установило, что в марте этого года работница, ответственная за хранение продуктов, предоставила поварам куриные яйца, срок годности которых истек.

— Это привело к отравлению 4 детей и одного сотрудника учреждения. Согласно заключению СМЭ несовершеннолетним причинен легкий вред здоровью, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

НГС связался с заведующей детским садом №95 «Степашка» — Валентиной Матвеевой. Она от комментариев отказалась.

Ранее НГС писал о том, как птицефабрику в Новосибирской области проверили из-за отравления детей на Камчатке.

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Новосибирск Детский сад Отравление Куриные яйца Инцидент Суд
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Комментарии
24
Alx_nsk
41 минута
Основной признак протухших яиц - они сильно воняют. Что, повара с заткнутыми носами из них еду готовили? Что за ерунда?
KingLEV
40 минут
У тухлых яиц после вскрытия скорлупы запах очень специфический, повара его не унюхали?
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