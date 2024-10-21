«Не исключаем шалость»: спасатели назвали возможную причину пожара, где погибла сибирячка с детьми

Спасатели назвали предварительную причину пожара, в котором погибла мать с двумя детьми. Трагедия произошла 17 октября в поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области.
При тушении пожара спасатели нашли тела 37-летней женщины, а также четырехлетнего мальчика и пятилетней девочки.
— Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился на кухне над газовой плитой. Не исключаем детскую шалость, — объяснил Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области на оперативном совещании при губернаторе.
Племянник погибшей рассказал корреспонденту НГС, что у нее было шестеро детей. Четверо во время пожара были в школе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).